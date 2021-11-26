КСЕНОФОНТ ЭФЕССКИЙ (др.-греч. Ξενόφων)

Древнегреческий писатель, автор романа «Повесть об Антии и Габрокоме».

О жизни Ксенофонта нам ничего не известно. Под его именем дошел роман под названием «Эфесские повести» (Ἐφεσιακά) или «Эфесские повести об Антии и Габрокоме» (Ἐφεσιακά ή Τὰ κατὰ Ἄνδειαν καὶ Ἁβρακόμην) в пяти книгах, один из пяти полностью сохранившихся греческих романов. Возможно, до нас дошла его сокращенная версия – Суда сообщает, что он состоял из 10 книг.

Сюжет романа составляют приключения пары возлюбленных, которых преследует Эрот из-за нежелания Габрокома признать его могущество. Обиженный бог заставил его полюбить Антию, а после свадьбы наслал на них множество приключений: нежеланные поклонники, буря, нападение пиратов, обвинение в ложном совращении и другие стандартные для эллинистических романов сюжетные ходы. Роман оканчивается счастливо – молодые люди, сохранив верность, отыскали друг друга и вернулись в Эфес. Вместе с основной парой, в романе действует и другие двое влюбленных – Левкон и Рода, слуги молодоженов. В судьбы героев вмешиваются боги: Эрот, Гелиос , Артемида, Аполлон, Исида .

Ксенофонт не дает специальной характеристики героям, но раскрывает их образы при помощи происходящих с ними событий и встреч с положительными и отрицательными персонажами. Язык Ксенофонта отличается разговорной простотой с обычными для нее небрежностями и неправильными конструкциями. На основании этого долгое время этот роман считался едва ли не самым «примитивным» из дошедших, но в последнее время исследователи признали, что он не так прост, как кажется, а аудитория, на которую он рассчитан – люди, пусть и не принадлежащие к интеллектуальной элите, но безусловно образованные.

Сочинения :

Ксенофонт Эфесский. Повесть о Габрокоме и Антии / Пер. С. Поляковой. М., 1956