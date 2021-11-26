КРЕУСА
КРЕУСА (др.-греч. Κρέουσα) - в древнегреческой мифологии имя целого ряда героинь.
1) Креуса – дочь афинского царя Эрехфея, жена Ксуфа, от которого имела двух сыновей – Ахея и Иона (по афинской версии предания, отцом Иона был Аполлон, с которым Креуса сошлась в одной из пещер на склоне акрополя, где ей пришлось потом оставить новорожденного Иона; она вновь обретает сына лишь много лет спустя).
2) Креуса – дочь Приама и Гекубы, жена Энея, которая неожиданным образом пропала в день падения Трои, когда Эней с частью троянцев пытался бежать от врагов;
3) дочь коринфскогоцаря Креонт, невеста Ясона (Schol. Eur. Med., 19); другие античные авторы называют ее Главкой.
Иллюстрация:
Бегство Энея из Трои. Картина Ф. Бароччи. Рим, Галерея Боргезе.
Автор статьи: О.В. Кулишова