КРЕУСА

КРЕУСА (др.-греч. Κρέουσα) - в древнегреческой мифологии имя целого ряда героинь.

1) Креуса – дочь афинского царя Эрехфея , жена Ксуфа, от которого имела двух сыновей – Ахея и Иона (по афинской версии предания, отцом Иона был Аполлон, с которым Креуса сошлась в одной из пещер на склоне акрополя, где ей пришлось потом оставить новорожденного Иона; она вновь обретает сына лишь много лет спустя).

2) Креуса – дочь Приама и Гекубы , жена Энея, которая неожиданным образом пропала в день падения Трои, когда Эней с частью троянцев пытался бежать от врагов;

3) дочь коринфскогоцаря Креонт , невеста Ясона (Schol. Eur. Med., 19); другие античные авторы называют ее Главкой.

Иллюстрация :

Бегство Энея из Трои. Картина Ф. Бароччи. Рим, Галерея Боргезе.

Автор статьи: О.В. Кулишова