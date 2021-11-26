КРАТЕР

КРАТЕР - древне-греческий большой сосуд для смешивания вина с водой.

Ши­ро­ко рас­про­стра­нён в IX-II веках до н. э. Из­го­тав­ли­вал­ся из гли­ны, ре­же - из ме­тал­ла. Для всех Кратеров ха­рак­тер­ны ём­кое ту­ло­во с ши­ро­ким усть­ем и 2 сим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ные руч­ки. Фор­ма Кратеров IX-VII веков на­по­ми­на­ет ок­руг­лый ко­тёл на ко­ну­со­вид­ной или рас­ши­ряю­щей­ся кни­зу нож­ке; вы­гну­тые квер­ху го­ри­зон­таль­ные руч­ки на­хо­ди­лись око­ло устья или по бо­кам со­су­да. В VII-VI веках сло­жи­лось несколько ти­пов Кратеров, от­ли­чаю­щих­ся фор­мой кор­пу­са, кон­ст­рук­ци­ей и ме­стом кре­п­ле­ния ру­чек. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны ко­ло­ко­ло­вид­ные Кратеры с низ­ко­рас­по­ло­жен­ны­ми ду­го­образ­ны­ми руч­ка­ми и Кратеры с яй­це­вид­ным ту­ло­вом, усть­ем в ви­де ши­ро­ко­го рас­тру­ба, руч­ка­ми, упи­раю­щи­ми­ся в от­хо­дя­щие от вен­чи­ка го­ри­зон­таль­ные пле­чи­ки. По­след­ним близ­ки Кратеры, руч­ки ко­то­рых до­пол­не­ны рос­кош­ны­ми во­лю­та­ми, вы­со­ко под­ни­маю­щи­ми­ся над кра­ем со­су­да. Сна­ру­жи Кратеры по­кры­ва­лись рос­пи­сью в гео­мет­ри­че­ском сти­ле и в «ков­ро­вом» сти­ле (IX-VII века), чер­но­фи­гур­ной (конец VII - начало V веков) и крас­но­фи­гур­ной (конец VI - IV века) рос­пи­сью, ук­ра­ша­лись рель­еф­ны­ми по­ли­хром­ны­ми фи­гу­ра­ми (с IV века). Рос­пи­си на Кратерах ( ми­фо­ло­гические сце­ны, ге­ро­ический эпос, бы­то­вые сю­же­ты) пред­став­ля­ют вы­со­кие об­раз­цы ан­тич­ной ва­зо­пи­си и цен­ный ис­то­рический ис­точ­ник.

На пи­ру Кратер был об­щей ча­шей. Ви­но из не­го раз­ли­ва­лось киа­фом в ки­ли­ки и кан­фа­ры.

Иллюстрации:

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