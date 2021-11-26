КРАСНОФИГУРНАЯ ВАЗОПИСЬ

КРАСНОФИГУРНАЯ ВАЗОПИСЬ - античная, роспись античных керамических сосудов.

Ведёт своё начало от эгейского искусства. Первые образцы вазописи (около 3000 года до нашей эры) были выполнены от руки и украшены простейшими геометрическими узорами. Период расцвета критской керамики отмечен вазами в стиле «Камарес» (по названию священной пещеры на острове Крит) с росписью в виде растительных мотивов красной или лиловой красками по светлой поверхности (XX-XVIII века до нашей эры); вазами с изображениями морских животных и растений (XVI век до нашей эры); вазами «дворцового» стиля со строгой композицией и геометрически организованным декором (сложился к конце XV века до нашей эры). Для вазописи в микенском искусстве (XIV-XII века до нашей эры) характерны схематические изображения людей и животных, которые к концу этого периода сменяются геометрическими мотивами.

Нового расцвета вазопись достигла в искусстве Греции Древней, где разнообразным по формам и функциям вазам (смотри Ваза) соответствует чётко сложившаяся художественно-образная структура росписи. В гомеровский период вазопись проходит в своём развитии «субмикенскую» стадию (1-я половина XI века до нашей эры), прогогеометрический (2-я половина XI-X века до нашей эры) и геометрический (IX-VIII века до нашей эры) стили. В конце X-VIII веков до нашей эры на первое место среди локальных школ керамики начинает выдвигаться афинская: «дипилонские вазы» (по названию кладбища в Афинах) достигают высоты человеческого роста и украшаются геометрическими росписями, расположенными концентрическими полосами; основные темы росписей - погребение героя или траурные игры в его честь (состязания на колесницах, шествия вооруженных воинов, корабельные походы и т.п.). Фигурные фризовые композиции чередуются с поясами меандра или полностью тёмными лентами, покрытыми лаком; чёткий ритм изображений подчёркивает тектонику сосудов.

Конец VIII-VII века до нашей эры - период «ориентализирующего» (восточного, или «коврового») стиля: преобладают полихромные изображения животных и фантастических существ, реже мифологических сцен в сочетании с растительными узорами, выполненные на светлом фоне. Этот стиль был порождением греческой колонизации и свидетельством контактов с восточным искусством. Греция, входящая в круг художественной культуры Восточного Средиземноморья, начала активно экспортировать расписную керамику. Испытав в начале периода «коврового стиля» воздействие восточного искусства, вазопись позднее начинает оказывать сильное влияние на художественное творчество Востока (ахеменидского Ирана, Этрурии, Италии). Рост самосознания жителей греческих полисов привёл к появлению сосудов с подписями живописцев и керамистов. В это время в Греции известны, помимо аттической, центры коринфской, лаконской, беотийской, кикладской (островной), критской, восточно-греческой расписной керамики. Росписи на вазах этих центров силуэтны, наряду с тёмным лаком мастера употребляют белую и пурпурную накладные краски, детали силуэтных изображений добавляются с помощью резца.

К конца VII века до нашей эры в Афинах и Аттике (под влиянием Коринфа) складывается чернофигурный стиль вазописи: силуэтные изображения наносятся блестящим чёрным лаком на неокрашенную глину. Вазописцы продолжают употреблять накладные краски, детали силуэтов даются резцом. Преобладают сюжетные росписи (преимущественно мифологические - подвиги Геракла , Тезея, олимпийские боги, эпизоды из Троянской войны ; реже - из обыденной жизни). Художники отходят от фризового построения росписей и предпочитают большие расписные клейма; вне клейм поверхность вазы сплошь покрывается чёрным лаком. Характерная условность этого стиля: мужские тела окрашены в тёмные цвета, женские - в белый. Подписи мастеров ещё более многочисленны, чем прежде, к ним добавляются имена персонажей, а порой - их реплики (надписи даны пурпуром). Значительные памятники чернофигурного стиля: так называемая ваза Франсуа (2-я четверть VI века до нашей эры, Флоренция, Археологический музей), выполненная в мастерской аттического гончара Эрготима вазописцем Клитием, с росписями на темы Троянского цикла (свадьба Пелея и Фетиды, подвиги Ахилла и его гибель, похороны Патрокла); работы Эксекия.

Около 530 года до нашей эры в мастерских аттических вазописцев сложился новый, краснофигурный стиль. Чернофигурная вазопись продолжала господствовать в Аттике до начала V века до нашей эры, сосуществуя с краснофигурной (в эпоху эллинизма в чернофигурной технике продолжали украшать вазы, вручавшиеся победителям на Панафинейских празднествах; на них изображали поединок в том виде состязаний, в каком была одержана победа).

Краснофигурный стиль строился на сочетании фигур цвета нераскрашенной глины и чёрного фона, что позволяло детально прорисовывать линией формы и основные объёмы фигур. В этом стиле вазописи отмечается влияние как станковой и монументальной живописи, так и собственные поиски мастеров прикладного искусства, стремившихся к более точной передаче окружающего мира, чему мешала условная силуэтная манера чернофигурной вазописи. В некоторых произведениях аттических мастеров конца VI века до нашей эры представлен переходный этап; в них сосуществуют оба стиля, по-прежнему применяется накладная белая краска поверх чёрного лака: работы мастеров Андокида (амфора с изображением Геракла на Олимпе - одна сторона содержит традиционную чернофигурную роспись, другая - краснофигурную, иллюстрируя один и тот же сюжет; Мюнхен, Музей античного малого искусства) и Эпиктета (чаша с чернофигурным изображением пляшущего юноши внутри и краснофигурным изображением погонщика с мулом снаружи, Эрмитаж).

Аттическую краснофигурную вазопись исследователи делят на периоды «строгого», «переходного», «свободного», «роскошного» и «беглого» стилей. Ведущими мастерами «строгого» стиля (последняя четверть VI века - начало V века до нашей эры), отличающегося чёткостью и изяществом рисунка при сохранении жёсткости и угловатости форм, были Евфроний, Дурис, так называемый вазописец Брига (смотри Бриг), Амасис. 2-я четверть V века до нашей эры - время «переходного стиля» в вазописи Афин, на формирование которого, как принято считать, оказала влияние живописная манера художника Полигнота Тасосского (кратер так называемого Мастера Ниобид со сценой мифа об аргонавтах, Лувр). «Свободный стиль» (середина - 3-я четверть V века до нашей эры) вносит в вазописи классическое спокойствие и гармонию форм, стремление к передаче большей объёмности фигур. Его образцами служат работы так называемого Мастера Виллы Джулия (кратер с изображением младенца Диониса и Гермеса, ГМИИ), так называемого вазописца Клеофона (стамнос со сценой прощания воина, Мюнхен, Музей античного малого искусства), так называемого Мастера Шуваловской амфоры (ойнохоя с изображением свидания гетеры и юного афинянина, Берлин), так называемого Мастера Ахилла (амфора с изображением Ахилла, Ватикан, Григорианский этрусский музей; кратер с изображением Посейдона и Амимоны, Эрмитаж). В эпоху Пелопоннесской войны (431-404 годы до нашей эры) появляется «роскошный стиль», для которого характерны декоративная пышность, дробный рисунок, преобладание сцен борьбы, похищений, гибели персонажей. Вазописец Мидий - характерный мастер этого стиля (гидрия со сценой похищения Левкиппы - единственная работа с подписью мастера, Британский музей; свадебный лебес с изображением приготовления невесты к свадебному торжеству, Эрмитаж). Вазы «беглого стиля» росписей обнаруживают своего рода деградацию традиций вазописи в IV веке до нашей эры. Тогда же аттические мастера вводят в краснофигурные росписи рельефные полихромные фигуры (вазы мастера Ксенофанта с изображениями охоты персидского царя и скульптурной группы «Спор Афины с Посейдоном» с западного фронтона Парфенона, Эрмитаж). Эту технику, с применением рельефных украшений, использовали многих мастерские эпохи эллинизма (ваза из Кампании, которую учёные называют «царица ваз», Эрмитаж).

Особое место в истории вазописи занимает белофонная техника, позволяющая отказаться от условности предшествующих стилей: мастера широко пользуются разбавлениями чёрного лака, добиваясь золотистых, коричневых тонов. Нередко художники прибегают к полихромии: краски голубая, коричневая, красная (иногда - водяные) употреблялись для одежд. Эти росписи можно сравнить с расписными стелами.

К белофонной технике обращались ещё мастера краснофигурной вазописи начала V века до нашей эры (Бриг, изображение менады на дне килика, Мюнхен, Музей античного малого искусства). Попытки отойти от силуэтных черно- и краснофигурных росписей встречаются у вазописцев «переходного стиля»: работы так называемого Мастера Пана (белофонный лекиф с изображением Артемиды, кормящей лебедя, Эрмитаж), Сотода. Аттические вазописцы, вдохновляемые монументальными фресками Полигнота, создают целые серии белофонных лекифов, которые были предметами погребального культа. Сюжеты их росписей связаны с культом мёртвых: умерший героизированный воин, сидящий близ погребального памятника; мать, протягивающая руки к оставленному ребёнку; посещение могилы и украшение стелы на кладбище; изображение умершего, находящегося в лодке Харона (например, лекиф так называемого Мастера Ахилла с изображением женщины и умершего воина, Афины, Национальный музей). Реже в этой же технике расписывались крупные сосуды (кратер так называемого Мастера Клио из Вульчи, Ватикан, Григорианский этрусский музей; чаша так называемого Мастера Сабурова с изображением Геры, Мюнхен, Музей античного малого искусства).

Афинские мастера VI-V веков до нашей эры много работали на экспорт расписной керамики в Этрурию, греческой колонии Апеннинского полуострова, центры Северного Причерноморья, благодаря чему в западной и в восточной греческих колониях расцвело местное ремесло: этрусские, луканские, апулийские, кампанские мастера продолжили традиции афинских вазописцев.

В III-II веках до нашей эры для вазописи характерны бегло нарисованные простые линейные и геометрические орнаменты. С конца 1-го тысячелетия до нашей эры вазопись постепенно приходит в упадок. Ввиду гибели памятников изобразительного искусства, вазопись является важным источником сведений о достижениях живописцев Древней Греции.

О росписи сосудов других стран и эпох смотри в статье Керамика.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)