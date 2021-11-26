КОРИННА
КОРИННА - древне-греческая поэтесса.
Согласно сообщениям античных авторов (Плутарх, Павсаний) и византийским источникам (словарь Суда), Коринна - автор пяти книг хоровой мелики, была современницей Пиндара и побеждала его на поэтических состязаниях.
Однако многие учёные на основании лингвистических данных датируют тексты Коринны более поздним временем (III-II века до н. э.).
Произведения Коринны сохранились лишь фрагментарно в египетских папирусах II века (обнаружены в 1906 году); они написаны на эолийском диалекте, посвящены местным беотийским мифологич. сюжетам; предназначались для публичного хорового исполнения.
Поэзия Коринны была популярна в Риме, её ценили Овидий и Проперций.