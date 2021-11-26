КОМПОЗИТНЫЙ ОРДЕР
КОМПОЗИТНЫЙ ОРДЕР (от итал. composito, от лат. compositus - составной, сложный) - ордер в античной системе ордеров архитектурных.
В эпоху античности встречается только в архитектуре Древнего Рима, однако в трактате Витрувия он не упоминается. Один из ранних примеров употребления Композитного ордера - арка Тита (81 год нашей эры) на Римском форуме. Родствен коринфскому ордеру: идентичен ему по пропорциям и оформлению антаблемента, базы и ствола колонны, однако в капители Композитного ордера верхний (3-й) ряд листьев аканта колокола коринфского ордера заменён ионическими волютами и эхином (смотри Ионический ордер). Обычно использовался для придания постройкам парадности, особенно часто встречается в древнеримских сооружениях на территории Малой Азии.
Популярный в эпоху Возрождения, Композитный ордер при этом получил двоякое теоретическое осмысление: если в трактате С. Серлио он представлен как целостный ордер (с особой структурой антаблемента с выпуклым фризом), то в работах Л.Б. Альберти и Дж.да Виньолы приводится только композитная капитель - вне связи с общей ордерной структурой. В XVIII веке Композитный ордер стал употребляться реже, так как классицизм отвергал его пышность как чрезмерную. Новый период широкого использования Композитного ордера относится к середине XIX века, в рамках исторических стилей (необарокко и неоренессанс).
Иллюстрации:
Композитный ордер (схема по А. Палладио).