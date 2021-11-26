КОМПОЗИТНЫЙ ОРДЕР

КОМПОЗИТНЫЙ ОРДЕР (от итал. com­po­sito, от лат. compositus - со­став­ной, слож­ный) - ор­дер в ан­тич­ной сис­те­ме ор­де­ров ар­хи­тек­тур­ных.

В эпо­ху ан­тич­но­сти встре­ча­ет­ся толь­ко в ар­хи­тек­ту­ре Древ­не­го Ри­ма , од­на­ко в трак­та­те Вит­ру­вия он не упо­ми­на­ет­ся. Один из ран­них при­ме­ров упот­реб­ле­ния Композитного ордера - ар­ка Ти­та (81 год нашей эры) на Рим­ском фо­ру­ме. Род­ст­вен ко­ринф­ско­му ор­де­ру: иден­тичен ему по про­пор­ци­ям и оформ­ле­нию ан­таб­ле­мен­та, ба­зы и ство­ла ко­лон­ны, од­на­ко в ка­пи­те­ли Композитного ордера верх­ний (3-й) ряд ли­сть­ев акан­та ко­ло­ко­ла ко­ринф­ско­го ор­де­ра за­ме­нён ио­ни­че­ски­ми во­лю­та­ми и эхи­ном (смотри Ио­ни­че­ский ор­дер). Обыч­но ис­поль­зо­вал­ся для при­да­ния по­строй­кам па­рад­но­сти, осо­бен­но час­то встре­ча­ет­ся в древнеримских со­ору­же­ни­ях на тер­ри­то­рии Ма­лой Азии.

По­пу­ляр­ный в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния, Композитный ордер при этом по­лу­чил двоя­кое тео­ре­тическое ос­мыс­ле­ние: ес­ли в трак­та­те С. Сер­лио он пред­став­лен как це­ло­ст­ный ор­дер (с осо­бой струк­ту­рой ан­таб­ле­мен­та с вы­пук­лым фри­зом), то в ра­бо­тах Л.Б. Аль­бер­ти и Дж.да Винь­о­лы при­во­дит­ся толь­ко ком­по­зит­ная ка­пи­тель - вне свя­зи с об­щей ор­дер­ной струк­ту­рой. В XVIII веке Композитный ордер стал упот­реб­лять­ся ре­же, так как клас­си­цизм от­вер­гал его пыш­ность как чрез­мер­ную. Но­вый пе­ри­од ши­ро­ко­го ис­поль­зо­ва­ния Композитного ордера от­но­сит­ся к середине XIX века, в рам­ках ис­то­ри­че­ских сти­лей (не­оба­рок­ко и не­оре­нес­санс ).

Иллюстрации:

Ком­по­зит­ный ор­дер (схе­ма по А. Пал­ла­дио).

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