КОЛОСС РОДОССКИЙ
КОЛОСС РОДОССКИЙ - одно из семи чудес света, гигантская статуя бога Гелиоса в городе Родос, на одноименном острове в Эгейском море.
Возведена около 294-282 годов до нашей эры в честь выдержанной родосцами осады войсками македонского военачальника Деметрия I Полиоркета (305-304 годы до нашей эры). Выполнена скульптором Харесом из Линда, учеником Лисиппа, из листовой бронзы, с каркасом из камня и железа. Высота Колосса Родосского составляла около 32 (или 36) м, на её создание ушло 13 тонн бронзы и 7,8 тонн железа. Землетрясение около 225 года до нашей эры разрушило статую, но её обломки находились на прежнем месте до середины VII века нашей эры, когда арабский правитель острова продал их купцам.
Страбон, Плиний Старший, Филон из Византии и другие античные авторы, писавшие о Колоссе Родосском, не описывали подробно его внешний вид и не упоминали о его точном местоположении. Современные реконструкции на основании технических расчётов опровергают средневековую легенду о том, что ноги статуи покоились на берегах гавани Родоса, достигавшей в ширину 40 м. Предполагается, что в качестве дополнительной опоры для большей устойчивости статуи использовались драпировки плаща или копьё; судя по найденным на Родосе рельефным изображениям, рука бога была поднята ко лбу, а его голову увенчивал венец из лучей. Гелиос был покровителем Родоса, но не мореплавания, поэтому статуя могла стоять как в порту, так и в отдалении от него. Формальное решение статуи Свободы в Нью-Йорке (1886 год, скульптор Ф.О. Бартольди) основано на современных представлениях об облике Колосса Родосского.