КИМОН

КИМОН - древнегреческий художник из города Клеоны на Пелопоннесе.

Ра­бо­тал в по­след­ней четверти VI века до н. э. Со­глас­но Пли­нию Стар­ше­му , пер­вым сре­ди со­вре­мен­ни­ков стал изо­бра­жать фи­гу­ры обо­ра­чи­ваю­щи­ми­ся и смот­ря­щи­ми на­зад, вверх или вниз, пе­ре­да­вать мус­ку­ла­ту­ру, а так­же склад­ки одежд.

Ни­ка­ких его про­из­ве­де­ний и да­же упо­ми­на­ний о них не со­хра­ни­лось. Но­во­вве­де­ния, при­пи­сы­вае­мые Кимону, ха­рак­тер­ны и для ран­ней крас­но­фи­гур­ной ва­зо­пи­си конца VI века до н. э., пре­ж­де все­го для ра­бот ва­зо­пис­цев Ол­то­са и Ев­фро­ния.

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