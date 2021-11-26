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КИМОН
КИМОН - древнегреческий художник из города Клеоны на Пелопоннесе.
Работал в последней четверти VI века до н. э. Согласно Плинию Старшему, первым среди современников стал изображать фигуры оборачивающимися и смотрящими назад, вверх или вниз, передавать мускулатуру, а также складки одежд.
Никаких его произведений и даже упоминаний о них не сохранилось. Нововведения, приписываемые Кимону, характерны и для ранней краснофигурной вазописи конца VI века до н. э., прежде всего для работ вазописцев Олтоса и Евфрония.
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