КИАФ

КИАФ - гли­ня­ный со­суд для раз­ли­ва­ния ви­на в фор­ме чаш­ки на низ­ком под­до­не, с вы­со­кой пет­ле­об­раз­ной руч­кой, ук­ра­шен­ной ввер­ху фи­гур­ным ши­пом-на­ле­пом.

Рас­пи­сы­ва­лись в чер­но­фи­гур­ной тех­ни­ке; в куль­ту­рах, свя­зан­ных с древнегреческой традицией, бытовали в основном в VI-V века до нашей эры, но широкого распространения не имели.

Второе значение - небольшой бронзовый или серебряный черпак для разливания вина из амфор, с длинной ручкой, изогнутой на конце в виде головки лебедя. Металлические киафы были широко распространены в культурах, связанных с древнегреческой традицией, в VI-IV веках до нашей эры.

Третье знчение - ан­тич­ная ме­ра объ­ё­ма жид­ко­стей и сы­пу­чих тел (1/12 сек­ста­рия), около 0,045 л.

Иллюстрация:

Чер­но­фи­гур­ный ки­аф. 560–540 до н. э. Ма­стер Ли­дос. Му­зей Вил­лы Джу­лия (Рим). Архив БРЭ.

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