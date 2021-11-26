КЕРКИД

КЕРКИД - древнегреческий поэт, философ.

Про­ис­хо­дил из со­стоя­тель­ной се­мьи. При­мы­кал к ки­ни­кам. Из­вес­тен как за­ко­но­да­тель Ме­га­ло­по­ля, по­ли­тик и ди­пло­мат Ахей­ско­го сою­за. Ав­тор са­ти­рических сти­хов, близ­ких по те­ма­ти­ке и ри­то­рическим при­ё­мам ди­ат­ри­бе (т. н. ме­ли­ям­бов), ока­зав­ших влия­ние на греческую и римскую нра­во­опи­сательную по­эзию. Пря­мое под­ра­жа­ние Керкиду про­сле­жи­ва­ет­ся в про­из­ве­де­ни­ях Гри­го­рия Бо­го­сло­ва .

Сочинения:

Theophrastus. Characters. Herodas. Mi­mes. Cercidas [Poems] and the greek cho­liam­bic poets. 2nd ed. Camb. (Mass.); L., 1993

Ан­то­ло­гия ки­низ­ма. М., 1996. С. 176–179

Эл­лин­ские по­эты VIII–III вв. до н. э. М., 1999. С. 398–399.

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