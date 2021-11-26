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КЕРКИД
КЕРКИД - древнегреческий поэт, философ.
Происходил из состоятельной семьи. Примыкал к киникам. Известен как законодатель Мегалополя, политик и дипломат Ахейского союза. Автор сатирических стихов, близких по тематике и риторическим приёмам диатрибе (т. н. мелиямбов), оказавших влияние на греческую и римскую нравоописательную поэзию. Прямое подражание Керкиду прослеживается в произведениях Григория Богослова.
Сочинения:
Theophrastus. Characters. Herodas. Mimes. Cercidas [Poems] and the greek choliambic poets. 2nd ed. Camb. (Mass.); L., 1993
Антология кинизма. М., 1996. С. 176–179
Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. М., 1999. С. 398–399.
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