КАТАРСИС
Иермин древнегреческой медицины и философии, воспринятый в новоевропейской эстетике и психологии.
(греч. ϰάθαρσις, лат. purgatio – очищение) Первоначально употреблялся в религиозно-ритуальной сфере (очищение от скверны), особенно в мистериальных культах архаич. эпохи (с 6 в. до н. э.), таких как орфизм, а затем в пифагорейском учении о метемпсихозе (ср. «Очищения» Эмпедокла); в русле этой традиции Платон в диалоге «Федон» понимает философию как подготовительное «очищение» души от образов чувственного мира для посмертного перехода в мир умопостигаемый. Напротив, в гиппократовской медицине 5 в. до н. э. термин «К.» употреблялся в чисто натуралистич. и терапевтич. значении очищения организма от патогенных «жидкостей», в т. ч. вызываемого «очищающими» лекарствами рвотного или слабительного действия.
Наибольшую известность приобрела предложенная Аристотелем эстетич. теория К., объясняющая сущность поэзии и – шире – осн. функцию иск-ва. Согласно аристотелевскому определению трагедии, трагич. действие «…через страх и сострадание достигает очищения [души зрителя] от подобных эмоций» («Поэтика», гл. 6, 1449 b 24–27). Полемизируя с Платоном, который в «Государстве» осудил поэтич. иск-во как аморальное, т. к. оно заставляет слушателя сопереживать дурным страстям, Аристотель использовал мед. аналогию с очистит. средствами: вызываемые в душе зрителя страх и сострадание в конечном счёте очищают его от подобных эмоций и имеют положительный психотерапевтич. эффект, восстанавливая душевное равновесие и тем самым содействуя моральной добродетели, понимаемой как мера и гармония разума и чувства. В «Политике» (1339 b 11 слл.) Аристотель отмечал сходное катарсич. воздействие музыки на формирование морального характера.
П. Корнель в «Рассуждении о трагедии» (1660) понимал К. аристотелевской «Поэтики» как «умерение, исправление» страстей, а Г. Э. Лессинг в «Гамбургской драматургии» (1767–69) – как «просветление», т. е. облагораживание. Медико-биологич. интерпретация аристотелевского К. у Я. Бернайса (1880) оказала влияние на З. Фрейда, женатого на его племяннице. Несостоятельной представляется влиятельная во 2-й пол. 20 в. антипсихологич. интерпретация Ф. Элса («Aristotle’s poetics», 1957), согласно которой К. в «Поэтике» Аристотеля относится к сюжету драмы, а не к психологии зрителя.
Л. С. Выготский рассматривал К. как сущность «эстетической реакции», состоящей в разрядке эмоций в процессе переживания, опосредованного символич. отображением жизни в искусстве.
В этом смысле термин «К.» часто употреблялся в театральной критике 20 в. Б. Брехт считал такой К. приёмом «буржуазной» драмы, направленным на безвредную «канализацию эмоций», и сознательно стремился в своей драматургии оставлять накал страстей неразрешённым, чтобы он трансформировался в политич. действие уже за пределами театра.
Автор статьи: А. В. Лебедев.
В психотерапии К. – чувство освобождения, возникающее в результате повторного переживания психотравмирующей ситуации и связанных с ней аффектов в процессе психотерапевтич. работы. Механизм действия К. связывают с выражением и разрядкой эмоций, ранее подвергавшихся вытеснению (при этом человек нередко вспоминает забытые события, послужившие толчком к психич. травме). Как «кульминация» психотерапевтич. процесса, избавляющая от невротич. симптомов и внутр. конфликтов, К. был описан З. Фрейдом, став одной из основ психоанализа, групповой психотерапии, психодрамы и др. направлений психотерапии.