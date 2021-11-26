КАТАРСИС

Иер­мин древнегреческой ме­ди­ци­ны и фи­ло­со­фии, вос­при­ня­тый в но­во­ев­ро­пей­ской эс­те­ти­ке и пси­хо­ло­гии.

(греч. ϰάθαρσις, лат. purga­tio – очи­ще­ние) Пер­во­на­чаль­но упот­реб­лял­ся в ре­ли­ги­оз­но-ри­ту­аль­ной сфе­ре (очи­ще­ние от сквер­ны), осо­бен­но в мис­те­ри­аль­ных куль­тах ар­ха­ич. эпо­хи (с 6 в. до н. э.), та­ких как ор­физм, а за­тем в пи­фа­го­рей­ском уче­нии о ме­тем­пси­хо­зе (ср. «Очи­ще­ния» Эм­пе­док­ла); в рус­ле этой тра­ди­ции Пла­тон в диа­ло­ге «Фе­дон» по­ни­ма­ет фи­ло­со­фию как под­го­то­ви­тель­ное «очи­ще­ние» ду­ши от об­ра­зов чув­ст­вен­но­го ми­ра для по­смерт­но­го пе­ре­хо­да в мир умо­по­сти­гае­мый. На­про­тив, в гип­по­кра­тов­ской ме­ди­ци­не 5 в. до н. э. тер­мин «К.» упот­реб­лял­ся в чис­то на­ту­ра­ли­стич. и те­рапев­тич. зна­че­нии очи­ще­ния ор­га­низ­ма от па­то­ген­ных «жид­ко­стей», в т. ч. вы­зы­вае­мо­го «очи­щаю­щи­ми» ле­кар­ст­ва­ми рвот­но­го или сла­би­тель­но­го дей­ст­вия.

Наи­боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ла пред­ло­жен­ная Ари­сто­те­лем эс­те­тич. тео­рия К., объ­яс­няю­щая сущ­ность по­эзии и – ши­ре – осн. функ­цию иск-ва. Со­глас­но ари­сто­те­лев­ско­му оп­ре­де­ле­нию тра­ге­дии, тра­гич. дей­ст­вие «…че­рез страх и со­стра­да­ние дос­ти­га­ет очи­ще­ния [ду­ши зри­те­ля] от по­доб­ных эмо­ций» («По­эти­ка», гл. 6, 1449 b 24–27). По­ле­ми­зи­руя с Пла­то­ном, ко­то­рый в «Го­су­дар­ст­ве» осу­дил по­этич. иск-во как амо­раль­ное, т. к. оно за­став­ля­ет слу­ша­те­ля со­пе­ре­жи­вать дур­ным стра­стям, Ари­сто­тель ис­поль­зо­вал мед. ана­ло­гию с очи­стит. сред­ст­ва­ми: вы­зы­вае­мые в ду­ше зри­те­ля страх и со­стра­да­ние в ко­неч­ном счё­те очи­щают его от по­доб­ных эмо­ций и име­ют по­ло­жи­тель­ный пси­хо­те­ра­пев­тич. эф­фект, вос­ста­нав­ли­вая ду­шев­ное рав­но­ве­сие и тем са­мым со­дей­ст­вуя мо­раль­ной доб­ро­де­те­ли, по­ни­мае­мой как ме­ра и гар­мо­ния ра­зу­ма и чув­ст­ва. В «По­ли­ти­ке» (1339 b 11 слл.) Ари­сто­тель от­ме­чал сход­ное ка­тар­сич. воз­дей­ст­вие му­зы­ки на фор­ми­ро­ва­ние мо­раль­но­го ха­рак­те­ра.

П. Кор­нель в «Рас­су­ж­де­нии о тра­ге­дии» (1660) по­ни­мал К. ари­сто­те­лев­ской «По­эти­ки» как «уме­ре­ние, ис­прав­ле­ние» стра­стей, а Г. Э. Лес­синг в «Гам­бург­ской дра­ма­тур­гии» (1767–69) – как «про­свет­ле­ние», т. е. об­ла­го­ра­жи­ва­ние. Ме­ди­ко-био­ло­гич. ин­тер­пре­та­ция ари­сто­те­лев­ско­го К. у Я. Бер­най­са (1880) ока­за­ла влия­ние на З. Фрей­да, же­на­то­го на его пле­мян­ни­це. Не­со­стоя­тель­ной пред­став­ля­ет­ся влия­тель­ная во 2-й пол. 20 в. ан­ти­пси­хо­ло­гич. ин­тер­пре­та­ция Ф. Эл­са («Aristotle’s poetics», 1957), со­глас­но ко­то­рой К. в «По­эти­ке» Ари­сто­те­ля от­но­сит­ся к сю­же­ту дра­мы, а не к пси­хо­ло­гии зри­те­ля.

Л. С. Вы­гот­ский рас­смат­ри­вал К. как сущ­ность «эс­те­ти­че­ской ре­ак­ции», со­сто­ящей в раз­ряд­ке эмо­ций в про­цес­се пе­ре­жи­ва­ния, опо­сре­до­ван­но­го сим­во­лич. ото­бра­же­ни­ем жиз­ни в ис­кус­ст­ве.

В этом смыс­ле тер­мин «К.» час­то упот­реб­лял­ся в те­ат­раль­ной кри­ти­ке 20 в. Б. Брехт счи­тал та­кой К. приё­мом «бур­жу­аз­ной» дра­мы, на­прав­лен­ным на без­вред­ную «ка­на­ли­за­цию эмо­ций», и со­зна­тель­но стре­мил­ся в сво­ей дра­ма­тур­гии ос­тав­лять на­кал стра­стей не­раз­ре­шён­ным, что­бы он транс­фор­ми­ро­вал­ся в по­ли­тич. дей­ст­вие уже за пре­де­ла­ми те­ат­ра.

Автор статьи: А. В. Ле­бе­дев.

В пси­хо­те­ра­пии К. – чув­ст­во ос­во­бо­ж­де­ния, воз­ни­каю­щее в ре­зуль­та­те по­втор­но­го пе­ре­жи­ва­ния пси­хо­трав­ми­рую­щей си­туа­ции и свя­зан­ных с ней аф­фек­тов в про­цес­се пси­хо­те­ра­пев­тич. ра­бо­ты. Ме­ха­низм дей­ст­вия К. свя­зы­ва­ют с вы­ра­же­ни­ем и раз­ряд­кой эмо­ций, ра­нее под­вер­гав­ших­ся вы­тес­не­нию (при этом че­ло­век не­ред­ко вспо­ми­на­ет за­бы­тые со­бы­тия, по­слу­жив­шие толч­ком к пси­хич. трав­ме). Как «куль­ми­на­ция» пси­хо­те­ра­пев­тич. про­цес­са, из­бав­ляю­щая от нев­ро­тич. сим­пто­мов и внутр. кон­флик­тов, К. был опи­сан З. Фрей­дом, став од­ной из ос­нов пси­хо­ана­ли­за, груп­по­вой пси­хо­те­ра­пии, пси­ход­ра­мы и др. на­прав­ле­ний пси­хо­те­ра­пии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)