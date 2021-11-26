КАРИАТИДА
КАРИАТИДА (от греческого ϰαρυᾶτις , множественное число ϰαruάτιδες, буквально - карийская; жрица храма Артемиды в Кариях, в области Лаконика Древней Греции) - тектоническая фигура, скульптурное изображение стоящей задрапированной женской фигуры, поддерживающей балку перекрытия в здании.
Конструктивная функция отличает кариатиду от коры; кариатида заменяет (в качестве опоры антаблемента) колонну или пилястру; используется также как элемент декоративного оформления. Кариатида впервые появилась в архитектуре Древней Греции (так называемый портик кариатид храма Эрехтейон на афинском Акрополе, 421-406 годы до н. э.). Получила распространение также в зодчестве Возрождения (смотрите иллюстрации к статье Ж. Гужон) и последующих эпох; использовалась в произведениях декоративно-прикладного исккусства. Женская фигура с корзиной плодов или цветов на голове называется канефорой. Аналог кариатиды в виде мужской фигуры - атлант.
Иллюстрация:
Кариатиды храма Эрехтейон на афинском Акрополе. 421-406 годы до н. э.