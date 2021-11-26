КАЛЛИН

КАЛЛИН - древнегреческий поэт первой половины VII века до н. э.

Жил в Эфе­се (Ма­лая Азия, ны­не Тур­ция). Со­глас­но ан­тич­ной тра­ди­ции, Каллин - за­чи­на­тель по­этического жан­ра эле­гии. Са­мый боль­шой из до­шед­ших от Каллина не­мно­гих фраг­мен­тов со­дер­жит пат­рио­тический при­зыв к мо­ло­дым со­гра­ж­да­нам встать на за­щи­ту род­но­го го­ро­да от вторг­ших­ся с се­ве­ра ко­чев­ни­ков-ким­ме­рий­цев . Из­вест­но о его гим­не Зев­су и со­чи­не­ни­ях на ми­фо­ло­гические сю­же­ты. Те­ма­ти­ка, язык и стиль по­эзии Каллина ока­за­ли влия­ние на раз­ви­тие ран­ней греческой эле­гии, пре­ж­де все­го на Тир­тея .

Сочинения:

Poetarum elegiacorum testimonia et frag­menta / Ed. B. Gentili, C. Prato. 2 ed. Lipsiae, 1988. Vol. 1. P. 5;

Эл­лин­ские по­эты VIII–III вв. до н. э. М., 1999. С. 231.

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