КАЛЛИН
КАЛЛИН - древнегреческий поэт первой половины VII века до н. э.
Жил в Эфесе (Малая Азия, ныне Турция). Согласно античной традиции, Каллин - зачинатель поэтического жанра элегии. Самый большой из дошедших от Каллина немногих фрагментов содержит патриотический призыв к молодым согражданам встать на защиту родного города от вторгшихся с севера кочевников-киммерийцев. Известно о его гимне Зевсу и сочинениях на мифологические сюжеты. Тематика, язык и стиль поэзии Каллина оказали влияние на развитие ранней греческой элегии, прежде всего на Тиртея.
Сочинения:
Poetarum elegiacorum testimonia et fragmenta / Ed. B. Gentili, C. Prato. 2 ed. Lipsiae, 1988. Vol. 1. P. 5;
Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. М., 1999. С. 231.