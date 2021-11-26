ИППОЛИТ (др.-греч. Ἱππόλυτος)

В древнегреческой мифологии сын афинского царя Тесея и царицы амазонок (Иполлиты или Антиопы).

Ипполит славился приверженностью к охоте и был преданным почитателем богини-охотницы Артемиды, отвергал любовь, пренебрегая Афродитой, которая в наказание внушила Федре, мачехе Ипполита, преступную страсть к нему. Отвергнутая пасынком, Федра покончила с собой, но в предсмертном письме к Тесею обвинила Ипполита в насилии. Тесей, не поверив оправданиям и мольбам сына, изгнал его и призвал своего божественного отца Посейдона наказать Ипполита. Когда тот, покидая город, ехал вдоль берега моря, появившееся из моря чудовище испугало лошадей, Ипполит был выброшен из колесницы и погиб. Тесей слишком поздно узнал о своей ошибке от самой Артемиды, которая примирила отца и умирающего сына. Этот миф широко использовался в трагедии: «Федра» Софокла , две трагедии «Ипполит» Еврипида , из которых до нас дошла лишь вторая, «Федра» Сенеки и др. Этот миф был известен Овидию (Her., IV) и Павсанию (I, 22, 1).

Ипполита почитали в Трезене на северо-востоке Пелопоннеса , где он родился и вырос. Его героический культ включал представление сцены его смерти, плачи по нему и посвящение девушками своих локонов перед свадьбой (Eur. Hipp., 1423-1430; Paus., II, 32). Вообще, культ Ипполита был тесно связан с почитанием Артемиды. Его имя ставит его в контекст трезенского культа Посейдона.

Вергилий и поздние авторы полагали, что Ипполит был возвращен к жизни Асклепием и перенесен Дианой (римское соответствие Артемиды) в ее святилище в Ариции в Южной Италии, где под именем Virbius (vir bis дважды человек) он провел оставшуюся жизнь. Его сын, также называемый Virbius согласно Вергилию, был среди героев, которые препятствовали прибывшему в Мталию Энею поселиться в Лации.

Предание об Иполлите и Федре получило много воплощений в классическом искусстве (в вазописи в IV в. до н.э.), возможно, под влиянием аттической драмы.

Иллюстрация :

Ипполит и Федра. Саркофаг, мрамор. Ок. 290 г. н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова