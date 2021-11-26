ДЬЁР

Город на северо-западе Венгрии, административный центр медье Дьёр-Мошон-Шопрон.

Д. воз­ник на мес­те кельт. по­се­ле­ния Ар­ра­бо­на (Arrabona; по назв. р. Ар­ра­бо­на, ны­не Ра­ба), ос­но­ван­но­го в 5 в. до н. э. В 1 в. до н. э. – 4 в. н. э. эта тер­ри­то­рия вхо­ди­ла в со­став рим. пров. Пан­но­ния, ря­дом с Ар­ра­бо­ной рас­по­ла­гал­ся во­ен. ла­герь рим­лян (в кон. 4 в. ла­герь и по­се­ле­ние бы­ли по­ки­ну­ты). При венг. ко­ро­ле Иш­тва­не I Свя­том на руи­нах Ар­ра­бо­ны по­стро­ен граф­ский бург, во­круг ко­то­ро­го на­чал раз­ви­вать­ся ср.-век. го­род, в 1001 уч­ре­ж­де­но епи­скоп­ст­во. В 1271 ко­роль Иш­тван V да­ро­вал Д. гор. пра­во. Д. не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям че­хов и нем­цев. В 1529 при под­хо­де ту­рок был со­жжён за­щит­ни­ка­ми го­ро­да. К 1564 от­стро­ен за­но­во итал. ар­хи­тек­то­ра­ми во гла­ве с Ф. Бе­ни­ньо, кре­пость рас­ши­ре­на и ук­ре­п­ле­на. По­сле 1568 окон­ча­тель­но пе­ре­шёл под власть Габс­бур­гов, по­лу­чил так­же нем. назв. Раб (Raab; сло­вац. Rab). Во вре­мя ав­ст­ро-­ту­рец­ких войн 16–18 вв. Д. иг­рал роль важ­но­го обо­ро­нит. пунк­та на под­сту­пах к Ве­не. В 1592 за­хва­чен ос­ма­на­ми, в 1598 от­воё­ван Габс­бур­га­ми. По­сле по­ра­же­ния ту­рок под Ве­ной в 1683 на­чал­ся эко­но­мич. и куль­тур­ный подъ­ём Д. В 1743 Ма­рия Те­ре­зия да­ро­ва­ла Д. пра­ва сво­бод­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да. В ию­не 1809 франц. вой­ска под ко­манд. Э. де Бо­гар­не у стен го­ро­да на­нес­ли по­ра­же­ние австр. ар­мии. Д. – один из цен­тров Ре­во­лю­ции 1848–49 в Венг­рии. С сер. 19 в. в го­ро­де на­ча­ли ак­тив­но раз­ви­вать­ся тек­стиль­ная пром-сть и ма­ши­но­строе­ние. С 1867 в со­ста­ве Ав­ст­ро-Венг­рии, в 1918 ото­шёл к Венг­рии.

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да с ир­ре­гу­ляр­ной ср.-век. пла­ни­ров­кой и до­ма­ми 17–18 вв. – холм с со­бо­ром (12–14, 17 вв.; го­тич. ка­пел­ла Хе­дер­ва­ри, ок. 1400, ре­ли­к­ва­рий ко­ро­ля Лас­ло I Свя­то­го , ок. 1400; клас­си­ци­стич . фа­сад – 1823; ба­роч­ный ин­терь­ер с рос­пи­ся­ми – 1772–81, худ. Ф. А. Ма­уль­берч), бас­тио­на­ми кре­по­сти (1564–75, арх. П. Фе­ра­бо­ско) и двор­цом епи­ско­па (13–18 вв.). Сре­ди ар­хит. па­мят­ни­ков 17–19 вв.: ба­роч­ные церк­ви Св. Иг­на­тия (1635–41; рос­пи­си – 1744–47, худ. П. Тро­гер) и кар­ме­ли­тов (1721–25, арх. М. Вит­вер), быв. зда­ние се­ми­на­рии (1686–88), «Дом На­по­ле­о­на» (17 в.; ны­не Кар­тин­ная га­ле­рея), ап­те­ка Се­че­ньи (17 в.), позд­не­ба­роч­ная «Ар­ка со­гла­ше­ния» на пл. Гу­тен­бер­га (1731, арх. Й. Э. Фи­шер фон Эр­лах, скульп­тор А. Кор­ра­ди­ни), дво­рец Зи­чи (1778–1782), быв. си­на­го­га (1869), не­оба­роч­ная Ра­ту­ша (1896–98, арх. Й. Ху­бер). Те­атр Киш­фа­лу­ди (1978, ке­ра­мич. де­ко­ра­ция ра­бо­ты В. Ва­за­ре­ли). Ба­лет­ная труп­па под рук. И. Мар­ко (1979). Фес­ти­валь совр. тан­ца (с 1992). Му­зей им. Я. Ксан­ту­ша (1859; ис­то­рия Д.).

Фут­боль­ный клуб «ЭТО» – 3-крат­ный чем­пи­он Венг­рии (1963 и 1982–83). В 2004 со­стоя­лись чем­пио­на­ты Ев­ро­пы по пу­ле­вой стрель­бе и по ганд­бо­лу сре­ди жен­щин.

Важ­ный пром. центр стра­ны. Осн. от­расль – ма­ши­но­строе­ние (ок. 80% стои­мо­сти про­дук­ции пром. пред­при­ятий Д. в сер. 2000-х гг.). Ав­то­мо­би­ле­строе­ние: за­вод «Audi Hungaria Motor» герм. ком­па­нии «Audi», вхо­дя­щей в кон­церн «Volks­wagen» (1993; про­из-во дви­га­те­лей для ав­то­мо­би­лей «Ау­ди» и «Фолькс­ва­ген» – ок. 1,69 млн. шт., 2005; сбор­ка ав­то­мо­би­лей «Ау­ди-ТТ» – 12,3 тыс. шт., в т. ч. ок. 4 тыс. род­сте­ров; про­из-во ин­ст­ру­мен­тов и др.); за­вод венг. груп­пы ком­па­ний «Raba» (ар­мей­ские ав­то­мо­би­ли по­вы­шен­ной про­хо­ди­мо­сти; ве­ду­щие мос­ты, др. уз­лы, де­та­ли и аг­ре­га­ты для тя­жё­лых гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей и ав­то­бу­сов); про­из-во элек­трон­ных ком­по­нен­тов (пред­при­ятие ком­па­нии «Phillips»), хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния (за­вод амер. кор­по­ра­ции «Hussman»). Пред­при­ятия пи­ще­вой, хи­мич. (от­де­лоч­ные ма­те­риа­лы – фир­ма «Gra­boplast», кра­си­те­ли – «Gyr­lakk»), тек­стиль­ной (ком­па­ния «Gardenia») пром-­сти. От­де­ле­ния и фи­лиа­лы ве­ду­щих венг. и иностр. бан­ков (OTP, HVB, Raiffeisen, CIB, ING, Er­ste и др.). В чер­те го­ро­да – тер­маль­ные ис­точ­ни­ки. Ту­ризм.

В 20 км от Д. – позд­не­ро­ман­ский со­бор Св. ап. Иако­ва в Ле­бе­не (нач. 13 в.), бе­не­дик­тин­ский мо­на­стырь в Пан­нон­халь­ме.

Иллюстрация:

Дьёр. Ра­ту­ша. 1896–98. Ар­хи­тек­тор Й. Ху­бер. Архив БРЭ.

Автор статьи: Дры­ноч­кин А. В. (эко­но­ми­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)