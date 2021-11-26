ДЬЁР
Город на северо-западе Венгрии, административный центр медье Дьёр-Мошон-Шопрон.
Д. возник на месте кельт. поселения Аррабона (Arrabona; по назв. р. Аррабона, ныне Раба), основанного в 5 в. до н. э. В 1 в. до н. э. – 4 в. н. э. эта территория входила в состав рим. пров. Паннония, рядом с Аррабоной располагался воен. лагерь римлян (в кон. 4 в. лагерь и поселение были покинуты). При венг. короле Иштване I Святом на руинах Аррабоны построен графский бург, вокруг которого начал развиваться ср.-век. город, в 1001 учреждено епископство. В 1271 король Иштван V даровал Д. гор. право. Д. неоднократно подвергался нападениям чехов и немцев. В 1529 при подходе турок был сожжён защитниками города. К 1564 отстроен заново итал. архитекторами во главе с Ф. Бениньо, крепость расширена и укреплена. После 1568 окончательно перешёл под власть Габсбургов, получил также нем. назв. Раб (Raab; словац. Rab). Во время австро-турецких войн 16–18 вв. Д. играл роль важного оборонит. пункта на подступах к Вене. В 1592 захвачен османами, в 1598 отвоёван Габсбургами. После поражения турок под Веной в 1683 начался экономич. и культурный подъём Д. В 1743 Мария Терезия даровала Д. права свободного королевского города. В июне 1809 франц. войска под команд. Э. де Богарне у стен города нанесли поражение австр. армии. Д. – один из центров Революции 1848–49 в Венгрии. С сер. 19 в. в городе начали активно развиваться текстильная пром-сть и машиностроение. С 1867 в составе Австро-Венгрии, в 1918 отошёл к Венгрии.
В центре Старого города с иррегулярной ср.-век. планировкой и домами 17–18 вв. – холм с собором (12–14, 17 вв.; готич. капелла Хедервари, ок. 1400, реликварий короля Ласло I Святого, ок. 1400; классицистич. фасад – 1823; барочный интерьер с росписями – 1772–81, худ. Ф. А. Маульберч), бастионами крепости (1564–75, арх. П. Ферабоско) и дворцом епископа (13–18 вв.). Среди архит. памятников 17–19 вв.: барочные церкви Св. Игнатия (1635–41; росписи – 1744–47, худ. П. Трогер) и кармелитов (1721–25, арх. М. Витвер), быв. здание семинарии (1686–88), «Дом Наполеона» (17 в.; ныне Картинная галерея), аптека Сеченьи (17 в.), позднебарочная «Арка соглашения» на пл. Гутенберга (1731, арх. Й. Э. Фишер фон Эрлах, скульптор А. Коррадини), дворец Зичи (1778–1782), быв. синагога (1869), необарочная Ратуша (1896–98, арх. Й. Хубер). Театр Кишфалуди (1978, керамич. декорация работы В. Вазарели). Балетная труппа под рук. И. Марко (1979). Фестиваль совр. танца (с 1992). Музей им. Я. Ксантуша (1859; история Д.).
Футбольный клуб «ЭТО» – 3-кратный чемпион Венгрии (1963 и 1982–83). В 2004 состоялись чемпионаты Европы по пулевой стрельбе и по гандболу среди женщин.
Важный пром. центр страны. Осн. отрасль – машиностроение (ок. 80% стоимости продукции пром. предприятий Д. в сер. 2000-х гг.). Автомобилестроение: завод «Audi Hungaria Motor» герм. компании «Audi», входящей в концерн «Volkswagen» (1993; произ-во двигателей для автомобилей «Ауди» и «Фольксваген» – ок. 1,69 млн. шт., 2005; сборка автомобилей «Ауди-ТТ» – 12,3 тыс. шт., в т. ч. ок. 4 тыс. родстеров; произ-во инструментов и др.); завод венг. группы компаний «Raba» (армейские автомобили повышенной проходимости; ведущие мосты, др. узлы, детали и агрегаты для тяжёлых грузовых автомобилей и автобусов); произ-во электронных компонентов (предприятие компании «Phillips»), холодильного оборудования (завод амер. корпорации «Hussman»). Предприятия пищевой, химич. (отделочные материалы – фирма «Graboplast», красители – «Gyrlakk»), текстильной (компания «Gardenia») пром-сти. Отделения и филиалы ведущих венг. и иностр. банков (OTP, HVB, Raiffeisen, CIB, ING, Erste и др.). В черте города – термальные источники. Туризм.
В 20 км от Д. – позднероманский собор Св. ап. Иакова в Лебене (нач. 13 в.), бенедиктинский монастырь в Паннонхальме.
Иллюстрация:
Дьёр. Ратуша. 1896–98. Архитектор Й. Хубер. Архив БРЭ.
Автор статьи: Дрыночкин А. В. (экономика).