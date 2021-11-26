ИОН ХИОССКИЙ

ИОН ХИОССКИЙ (Ἴων ὁ Χῖος) - древнегреческий поэт.

Вы­хо­дец из знат­но­го ро­да. Юно­шей, ме­ж­ду 465 и 462 годами, при­е­хал в Афи­ны, где про­вёл большую часть жиз­ни. Вхо­дил в круг наи­бо­лее из­вест­ных лю­дей Афин, об­щал­ся с Пе­рик­лом , Ки­моном, Со­фок­лом, Эс­хи­лом, из­би­рал­ся в со­став Народного со­б­ра­ния. Вы­сту­пил впер­вые ме­ж­ду 451 и 449-448 годами как ав­тор тра­ге­дий (ему при­пи­сы­ва­ют до 40 тра­ге­дий, в их чис­ле 4 тет­ра­ло­гии; со­хра­ни­лось 68 фраг­мен­тов, из­вест­ны 11 на­зва­ний). Есть сви­де­тель­ст­ва о его са­ти­ров­ской дра­ме «Ом­фа­ла» («’Ομφάλη») и от­дель­ном дра­ма­тическом сочинении «Боль­шое дей­ст­во» («Μέγα δρᾶμα»).

Древ­ние от­ме­ча­ли со­вер­шен­ст­во его сти­ля (Псев­до-Лон­гин, «О воз­вы­шен­ном», 33,5). Из ли­ри­ки Ион Хиосского, мно­го­об­раз­ной по жан­рам и те­мам (ди­фи­рам­бы, гим­ны, эн­ко­мии, эле­гии), со­хра­ни­лись не­мно­гие фраг­мен­ты гим­на Бла­го­при­ят­но­му мгно­ве­нию (ϰαιρός), а так­же ско­лий, вос­пе­ваю­щих Дио­ни­са , ви­но (А.С. Пуш­кин пе­ре­вёл од­но та­кое дву­сти­шие) и, пред­по­ло­жи­тель­но, ца­ря Спар­ты Ар­хи­да­ма II. К не­со­хра­нив­шим­ся про­из­ве­де­ни­ям Иона Хиосского от­но­сят­ся так­же: ис­то­рические сочинения «Ос­но­ва­ние Хио­са» («Χίου ϰτίσις»); про­за­ические за­пис­ки о пу­те­ше­ст­ви­ях и встре­чах Иона Хиосского с вы­даю­щи­ми­ся людь­ми («’Επιδημίαι»), по­ло­жив­шие на­ча­ло жан­ру пу­те­вых очер­ков; фи­лослфский трак­тат «Триа­да» («Τριαγμός»), в ко­то­ром раз­ви­ва­ют­ся пи­фа­го­рей­ские идеи о чис­ле как на­ча­ле все­го и рас­смат­ри­ва­ет­ся зна­че­ние чис­ла три.

Сочинения:

Testimonia et fragmenta. Amst., 1992.