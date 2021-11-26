ИОН ХИОССКИЙ
ИОН ХИОССКИЙ (Ἴων ὁ Χῖος) - древнегреческий поэт.
Выходец из знатного рода. Юношей, между 465 и 462 годами, приехал в Афины, где провёл большую часть жизни. Входил в круг наиболее известных людей Афин, общался с Периклом, Кимоном, Софоклом, Эсхилом, избирался в состав Народного собрания. Выступил впервые между 451 и 449-448 годами как автор трагедий (ему приписывают до 40 трагедий, в их числе 4 тетралогии; сохранилось 68 фрагментов, известны 11 названий). Есть свидетельства о его сатировской драме «Омфала» («’Ομφάλη») и отдельном драматическом сочинении «Большое действо» («Μέγα δρᾶμα»).
Древние отмечали совершенство его стиля (Псевдо-Лонгин, «О возвышенном», 33,5). Из лирики Ион Хиосского, многообразной по жанрам и темам (дифирамбы, гимны, энкомии, элегии), сохранились немногие фрагменты гимна Благоприятному мгновению (ϰαιρός), а также сколий, воспевающих Диониса, вино (А.С. Пушкин перевёл одно такое двустишие) и, предположительно, царя Спарты Архидама II. К несохранившимся произведениям Иона Хиосского относятся также: исторические сочинения «Основание Хиоса» («Χίου ϰτίσις»); прозаические записки о путешествиях и встречах Иона Хиосского с выдающимися людьми («’Επιδημίαι»), положившие начало жанру путевых очерков; филослфский трактат «Триада» («Τριαγμός»), в котором развиваются пифагорейские идеи о числе как начале всего и рассматривается значение числа три.
Сочинения:
Testimonia et fragmenta. Amst., 1992.