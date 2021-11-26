ИКТИН
ИКТИН - древнегреческий архитектор.
(втораяя половина V века до н. э.). Античные источники приписывают Иктину три постройки. Страбон и Павсаний определённо говорят о Парфеноне на афинском Акрополе как здании, построенном Иктином (около 447-432 годов до н. э.), а Плутарх помимо Иктина называет строителями храма Калликрата и Фидия. Характер сотрудничества этих мастеров - предмет споров в современной науке; согласно наиболее авторитетной точке зрения, Фидий отвечал за основную идею, Иктин занимался архитектурным оформлением храма, Калликрат - организацией работ.
Витрувий ссылается на не дошедший до нас трактат о Парфеноне, написанный Иктином и неким Карпионом. Вероятно, в нём излагалась математическая основа проекта Парфенона, в котором применена оригинальная система пропорций. Новаторство Иктина (и, вероятно, Фидия) заключалось в том, что Парфенон, дорический храм, приобрёл много ионических черт: фриз (зофор) на внешней стороне целлы, амфипростильные портики на её торцах вместо традиционных двух колонн в антах, 4 ионические колонны в собственно «парфеноне» (одно из помещений в западной части целлы). Внешняя колоннада храма имела 8×17 колонн (а не 6×13, как было принято для дорики), что делало целлу более просторной.
В создании Телестериона (зал посвящений) в Элевсине (около 430 года до н. э., частично сохр.) помимо Иктина также участвовали др. архитекторы, его роль в строительстве не ясна. Как сообщает Павсаний, Иктин был единственным архитектором храма Аполлона в Бассах (около 430 года - около 400 года до н. э.), постройки не менее парадоксальной и новаторской, чем Парфенон. Необычен план здания, возможно навеянный неизвестным предшественником Иктина: храм имеет боковой вход с восточной стороны; поперечные стены внутри целлы, завершающиеся трёхчетвертными ионическими колоннами; колонну, отделяющую целлу от адитона и представляющую собой самый ранний образец коринфского ордера.
Строгий дорический экстерьер храма контрастирует с внутренней колоннадой, состоящей главным образом из ионических колонн (чьи базы и капители не имеют аналогий в Аттике), на которых покоится ионический фриз (конец V века до н. э., ныне - в Британском музее, Лондон). Включение ионического фриза в дорическую постройку восходит к Парфенону, однако здесь фриз помещён более естественно - над колоннами того же ордера и находится внутри здания. Иктин стал создателем панэллинского архитектурного стиля, синтезировав в своих постройках дорические и ионические черты.