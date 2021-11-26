ИКТИН

ИКТИН - древнегреческий архитектор.

(втораяя половина V века до н. э.). Ан­тич­ные ис­точ­ни­ки при­пи­сы­ва­ют Иктину три по­строй­ки. Стра­бон и Пав­са­ний оп­ре­де­лён­но го­во­рят о Пар­фе­но­не на афин­ском Ак­ро­по­ле как зда­нии, по­стро­ен­ном Иктином (около 447-432 годов до н. э.), а Плу­тарх по­ми­мо Иктина на­зы­ва­ет строи­те­ля­ми хра­ма Кал­ли­кра­та и Фи­дия. Ха­рак­тер со­труд­ни­че­ст­ва этих мас­те­ров - пред­мет спо­ров в современной нау­ке; со­глас­но наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ной точ­ке зре­ния, Фи­дий от­ве­чал за основную идею, Иктин за­ни­мал­ся ар­хитектурным оформ­ле­ни­ем хра­ма, Кал­ли­крат - ор­га­ни­за­ци­ей ра­бот.

Вит­ру­вий ссы­ла­ет­ся на не до­шед­ший до нас трак­тат о Пар­фе­но­не, на­пи­сан­ный Иктином и не­ким Кар­пио­ном. Ве­ро­ят­но, в нём из­ла­га­лась ма­те­ма­тическая ос­но­ва про­ек­та Пар­фе­но­на, в ко­то­ром при­ме­не­на ори­ги­наль­ная сис­те­ма про­пор­ций. Но­ва­тор­ст­во Иктина (и, ве­ро­ят­но, Фи­дия) за­клю­ча­лось в том, что Пар­фе­нон, до­рический храм, при­об­рёл мно­го ио­нических черт: фриз (зо­фор) на внеш­ней сто­ро­не цел­лы, ам­фи­про­стиль­ные пор­ти­ки на её тор­цах вме­сто тра­диционных двух ко­лонн в ан­тах, 4 ионические ко­лон­ны в соб­ст­вен­но «пар­фе­но­не» (од­но из по­ме­ще­ний в западной час­ти цел­лы). Внеш­няя ко­лон­на­да хра­ма име­ла 8×17 ко­лонн (а не 6×13, как бы­ло при­ня­то для до­ри­ки), что де­ла­ло цел­лу бо­лее про­сто­рной.

В соз­да­нии Те­ле­сте­рио­на (зал по­свя­ще­ний) в Элев­си­не (около 430 года до н. э., час­тич­но сохр.) по­ми­мо Иктина так­же уча­ст­во­ва­ли др. ар­хи­тек­то­ры, его роль в строи­тель­ст­ве не яс­на. Как со­об­ща­ет Пав­са­ний , Иктин был един­ст­вен­ным ар­хи­тек­то­ром хра­ма Апол­ло­на в Бас­сах (около 430 года - около 400 года до н. э.), по­строй­ки не ме­нее па­ра­док­саль­ной и но­ва­тор­ской, чем Пар­фе­нон. Не­обы­чен план зда­ния, воз­мож­но на­ве­ян­ный не­из­вест­ным пред­ше­ст­вен­ни­ком Иктина: храм име­ет бо­ко­вой вход с восточной сто­ро­ны; по­пе­реч­ные сте­ны внут­ри цел­лы, за­вер­шаю­щие­ся трёх­чет­верт­ны­ми ио­ническими ко­лон­на­ми; ко­лон­ну, от­де­ляю­щую цел­лу от ади­то­на и пред­став­ляю­щую со­бой са­мый ран­ний об­разец ко­ринф­ско­го ор­де­ра.

Стро­гий до­рический экс­терь­ер хра­ма кон­тра­сти­ру­ет с внутренней ко­лон­на­дой, со­стоя­щей главным образом из ио­нических ко­лонн (чьи ба­зы и ка­пи­те­ли не име­ют ана­ло­гий в Ат­ти­ке), на ко­то­рых по­ко­ит­ся ио­нический фриз (конец V века до н. э., ны­не - в Бри­тан­ском му­зее, Лон­дон). Вклю­че­ние ио­нического фри­за в до­рическую по­строй­ку вос­хо­дит к Пар­фе­но­ну, од­на­ко здесь фриз по­ме­щён бо­лее ес­те­ст­вен­но - над ко­лон­на­ми то­го же ор­де­ра и на­хо­дит­ся внут­ри зда­ния. Иктин стал со­зда­те­лем па­нэл­лин­ско­го ар­хитектурного сти­ля, син­те­зи­ро­вав в сво­их по­строй­ках до­рические и ио­нические чер­ты.

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