ХИРОН (др.-греч. Χείρων, лат. Chiron).

В древнегреческой мифологии кентавр . Хирон занимал особое место среди своих диких и невежественных соплеменников, так как ему была свойственна мудрость, справедливость и благожелательность (Il., XI, 831).

Особый статус Хирона подчеркивало и его происхождение: он был сыном Крона и океаниды Хилиры (поэтому он назывался еще Хилиридом), с которой бог сошелся тайком; при этом Крон, застигнутый своей супругой Реей, обратился в коня, что и стало причиной двойственной природы Хирона (Apoll. Rhod., II, 1231-1241; Apollod., I, 2, 4).

Хирон был искусен во врачевании, зачинателем которого считался (он обучил врачеванию и Асклепия), пророчествах, а также охоте, стрельбе из лука, его отличали музыкальные способности (ему приписывалось изобретение лиры). Все эти качества включают мудрого кентавра в круг Аполлона (и Артемиды), который считался покровителем и наставником Хирона. Его самого отличало стремление к наставничеству, он был воспитателем знаменитых греческих героев Ахилла, Ясона, Диоскуров, Феникса и др. (список его учеников приводит Ксенофонт, см.: Cyn., 1).

Хирон и внешностью отличался от других кентавров: в греческой вазописи передняя часть его тела изображается телом человека, кроме того, он, как правило, одет, что подчеркивает его «цивилизованность». На одном из самых известных римских изображений Хирона – росписи стен из базилики в Геркулануме , которая представляет обучение Ахилла, – его образ ближе традиционному изображению кентавра, в то ж время человеческое и интеллектуальное начало в этом случае подчеркивается образом внимательного учителя, а особое благородство – появлением лаврового венка.

Хирону, единственному из кентавров, изначально было даровано бессмертие. Однако он, случайно раненый стрелой Геракла , отравленной ядом лернейской гидры, предпочел отказаться от бессмертия из-за страшных страданий, причиняемых ядом (по одному из мифов, в обмен на освобождение Прометея ).

Иллюстрации :

1. Хирон с Ахиллом на руках. Аттическая краснофигурная амфора. Ок. 520 г. до н.э. Париж, Лувр.

2. Хирон обучает юного Ахилла. Фреска из Геркуланума. Неаполь, Национальный археологический музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова