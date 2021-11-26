ХИМЕРА (др.-греч. Χίμαιρα, лат. Chimaera)

В древнегреческой мифологии чудовище, сочетающее в своем облике нескольких животных.

Внешний вид Химеры (букв. это слово в др.-греч. языке означает «коза») представлялся в античной традици различно. Согласно Гомеру, передняя часть туловища была у нее львиная, средняя – козья, а хвост – дракона (Il., VI, 179-182), у Гесиода Химера имеет еще и три головы: льва, козы и дракона (Theog., 319-324), это ужасное чудовище изрыгвет пламя. Гесиод называет ее порождением Эхидны и Тифона, Гомер говорит, что ее взрастил Амисодар (Il., XVI, 328). Страбон указывает местом обитания Химеры гору Крагос в Ликии (XIV, 3, 5, p. 665). Химера была убита Беллерофонтом, который выполняя приказ ликийского царя Иобата, взлетел на крылатом Пегасе и смог поразить химеру стрелой (Il., VI, 155 sqq.; Hesiod. Theog., 325; Apollod., II, 3, 1-2). Образ химеры широко использовался в готической архитектуре средневековья для скульптурных изображений фантастических чудовищ, которые олицетворяли силы зла и были частью убранства соборов (особенно известны химеры собора Парижской богоматери ), он востребован и в современной массовой культуре.

Иллюстрации :

1. Химера из Ареццо. Бронза. Ок. 480 г. до н.э. Флоренция, Археологический музей.

2. Химера Собора Святого Вита в Праге.

Автор статьи: О.В. Кулишова