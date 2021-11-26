ХАРИТОН АФРОДИСИЙСКИЙ (др-греч. Χαρίτων Ἀφροδισεύς)

Древнегреческий писатель, автор романа «Повесть о любви Херея и Каллирои».

Сведения о жизни Харитона нам известны только из начала его романа; там сообщается, что он родом из Афродисии и был писцом ритора Афинагора. В начале XX века роман считался поздним произведением, Э.Роде датировал его V в., но обнаружение египетского папируса II в. н.э., который содержал последние главы «Повести», позволило отнести его к I в. н.э. или даже I в. до н.э.; это едва ли не самый ранний образец греческого романа, известный нам.

Содержание романа Харитона – история любви девушки Каллирои и юноши Хереи, разыгравшаяся на Сицилии в V в. до н.э. Среди ее героев есть вполне исторические персонажи: персидский царь Артаксеркс II, его жена Статира, сиракузский стратег Гермократ, отец героини. В какой-то степени Харитон подражает историкам, в его романе мы видим описание взятия Тира, морского сражения и даже речи полководца. Вместе с тем, в романе есть и все сюжеты, присущие другим произведениям этого жанра: кораблекрушение, мнимая смерть, продажа в рабство, вещие сны и счастливый конец. Схема романа Харитона проста: у него нет второй влюбленной пары и софистических психологических, научных и исторических отступлений. Он неплохо знаком с Сицилией, все приключения стараются быть вписаны в исторический контекст, пусть и формально, а совсем уж невероятных событий у него нет. Тщательно проработаны образы не только главных, но и второстепенных героев, причем принадлежащих к разным социальным слоям.

Роман Харитона был обращен не к представителям интеллектуальной элиты, а к среднему слою. Он пользовался большой популярностью, его читали еще в VII в.

Сочинения :

Chariton. Le Roman de Chaireas et Callirhoé / Ed. G. Molinié. Paris, 2003 (Collection Budé);

Харитон. Повесть о любви Херея и Каллирои. / Пер., комм. и ст. И. И. Толстого. М.; Л., 1954.