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ГЕСИОНА
ГЕСИОНА (др.-греч. Ἡσιόνη, лат. Hesione, Hesiona) - в древнегреческой мифологии имя целого ряда женских персонажей.
1) Гесиона, одна из океанид, жена Прометея, которую упоминает Эсхил (Aeschyl. Prom., 558).
2) Гесиона, супруга морского божества Навплия, мать Паламеда, ложно обвиненного Одиссеем в измене (Apollod., II, 1, 5).
3) Гесиона, супруга Атланта, мать Электры, которая в супружестве с Дарданом дала начала царской династии в Трое (Diod., I, 9; IV, 22)
4) Гесиона, дочь троянского царя Лаомедонта, спасенная Гераклом от ужасного чудовища, которому она была предназначена в жертву (Apollod., II, 5, 9, ср. с мифом об Андромеде), жена Теламона (II, 6, 4).
Иллюстрация:
Геракл убивает Лаомедонта. Позади Геракла стоит Гесиона, дочь Лаомедонта.
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