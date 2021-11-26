ГЕСИОД (др.-греч. Ἡσίοδος)

Первый исторически достоверный древнегреческий поэт, родоначальник жанра дидактической поэзии, автор поэм «Теогония», «Труды и дни».

Его отец, торговец, был уроженцем малоазийского г. Кимы, но, не преуспев в делах, переехал в беотийскую деревню Аскра у подножия Геликона , где и поселился. Из поэмы «Труды и дни» (главный источник биографических сведений о Гесиоде) мы узнаем, что сам поэт жил в этой же деревне, в отличие от отца, никуда не ездил (один раз – на Эвбею ), занимался сельским трудом и конфликтовал со своим братом Персом из-за отцовского наследия. «Цари-дароядцы» (местные аристократы, вершившие суд) разрешили спор в пользу Перса, что, видимо, и подтолкнуло Гесиода к написанию поэмы.

«Труды и дни» – это и наставление непутевому брату, и дидактическая сатира против произвола и бесчестности, и перечень определенных морально-этических ценностей, характерных для того общественного слоя, к которому принадлежал поэт, и кладезнь гном (γνώμη – зд. «мысль, мнение») – остроумных образных изречений, имеющих либо нравоучительный, либо этический, либо философский смысл. В поэму вставлена также пессимистическая стадийная концепция истории: Гесиод вычленяет в ней пять веков – от золотого к железному, в котором довелось жить самому автору, рисующему мрачную картину упадка нравов: «правду заменит кулак», «где сила, там будет и право», и закономерный итог – «к вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие беды людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет» (199-201, перевод В.В. Вересаева). В поэме упоминается также о поэтическом состязании в Халкиде на Эвбее на играх в честь погибшего царя Амфидаманта, в котором принял участие Гесиод (именно тогда он и совершил свое единственное морское путешествие): он одержал победу, а полученный в награду треножник преподнес в дар Геликонским Музам (654-662). ( Музы будто бы являлись юному Гесиоду, когда «овец под священным он пас Гелигоном», дали ему чудесный посох из «пышно-зеленого лавра» и «дар божественных песен вдохнули» (Theog., 23-35)). Имя Гомера здесь не указано, но, видимо, из этого пассажа потом возникла легенда, известная по эллинистическим и римским переложениям как «Состязание Гомера и Гесиода».

«Теогония» – важнейший источник по греческой мифологии: в поэме рассказывается о происхождении мира и богов, титаномахии, олимпийских богах, заканчивается она перечислением браков Зевса и других олимпийцев с богинями и смертными женщинами.

Гесиоду приписывались также: «Щит Геракла» (о поединке греческого героя с Кикном, сыном Ареса), «Каталог женщин» (список смертных красавиц, возлюбленных богов, от которых произошли греческие герои), «Эгимий» (о прародителе дорийцев), «Меламподия», «Идейские дактили» и некоторые другие произведения на мифологические темы, от которых дошли фрагменты или вообще ничего не дошло.

Сочинения:

Hesiod. Theogony / Ed. with prolegomena and commentary by M.L. West. Oxford, 1966;

Hesiod, Works and Days / Ed. with prolegomena and commentary by M.L. West. Oxford, 1978;

Hesiod: Theogony, Works and Days, Testimonia. Loeb Classical Library. Cambridge Mass., 2006;

Гесиод. Полное собрание текстов. Поэмы, фрагменты. М.: Лабиринт, 2001.

Иллюстрация :

Г. Моро. Гесиод и муза. 1891. Музей д’Орсе, Париж.