ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - условное название периода IX–VIII веков до нашей эры в искусстве Древней Греции .

Тер­мин воз­ник в 1870-х годах с от­кры­ти­ем в Афи­нах так называемых ди­пи­лон­ских ваз, ук­ра­шен­ных гео­мет­рическим ор­на­мен­том. Гео­мет­ри­за­ция изо­бра­же­ний от­ме­ча­ет­ся во всех из­вест­ных ху­дожественных па­мят­ни­ках этой эпо­хи - про­из­ве­де­ни­ях ма­лой пла­сти­ки (брон­зо­вые и тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки), глип­ти­ки, из­де­ли­ях де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусствава; наи­бо­лее пол­но раз­ви­тие Геометрического стиля про­сле­жи­ва­ет­ся в ва­зо­пи­си. В 1930-1940-х годов в ре­зуль­та­те рас­ко­пок нек­ро­по­ля рай­она Ке­ра­мик (в Афи­нах) был вы­де­лен пред­ше­ст­вую­щий Геометрическому стилю так на­зы­вае­мый про­то­гео­мет­ри­че­ский стиль (1-я пололовина XI-X века до нашей эры), ко­то­рый от­ли­ча­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем мо­ти­вов, унас­ле­до­ван­ных от искусства позд­не­ми­кен­ско­го и суб­ми­кен­ско­го вре­ме­ни (XI века до нашей эры), но вы­пол­нен­ных с по­мо­щью цир­ку­ля (кон­цен­трические кру­ги и по­лу­кру­ги, вол­ни­стые ли­нии). Рос­пи­си Геометрического стиля ха­рак­те­ри­зу­ют­ся ус­лож­не­ни­ем ком­по­зи­ции и обо­га­ще­ни­ем мо­ти­вов ор­на­мен­та (кру­ги, тре­уголь­ни­ки, ром­бы, ме­андр , сва­сти­ка, вол­ны, зиг­за­ги и прочее), по­стро­ен­ных пре­имущественно из пря­мых вы­тя­ну­тых и ло­ма­ных ли­ний. На ран­нем эта­пе Геометрического стиля ор­на­мен­таль­ные фри­зы ук­ра­ша­ют лишь гор­ло и пле­чи со­су­да (ос­таль­ная часть по­кры­та чёр­ным ла­ком), с середины IX века до нашей эры фри­зо­вая рос­пись за­кры­ва­ет всю по­верх­ность. С раз­ви­ти­ем Геометрического стиля вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся тон­ко про­ду­ман­ное, под­чи­нён­ное за­ко­нам тек­то­ни­ки со­че­та­ние рос­пи­си и фор­мы из­де­лия. Около середины VIII века до нашей эры в ор­на­мент ком­по­зи­ции на­чи­на­ют вклю­чать гео­мет­ри­зов. изо­бра­же­ния лю­дей и жи­вот­ных. В ва­зо­пи­си Геометрический стиль сме­ня­ет­ся «ори­ен­та­ли­зи­рую­щим сти­лем».

Иллюстрации:

Гео­мет­ри­че­ский стиль. Ой­но­хоя. Ок. 760 до н. э. Аш­мо­ле­ан­ский му­зей (Окс­форд). Архив БРЭ.

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