ФИДИЙ, сын Хармида (греч. Φειδίας)

Выдающийся древнегреческий скульптор эпохи высокой классики.

Фидий – автор нескольких шедевров, ни один из которых до нас не дошел. Золотое сечение обозначается греческой буквой ϕ (фи) в честь Фидия, воплотившего его в своих скульптурах.

О жизни Фидия практически ничего неизвестно: его отцом был афинянин Хармид (Paus., V, 10, 2); возможно, он учился у известного афинского скульптора Гегесия (Ἡγησίας) (Dio Chrysost. LV, p. 282). Фидий работал в Дельфах, Афинах, Олимпии и других греческих городах. К его ранним работам относится скульптурная группа в Дельфах в честь Марафонской победы, включавшая Аполлона и Артемиду, Мильтиада и нескольких афинских героев. На афинском Акрополе Фидий воздвиг гигантскую бронзовую статую Афины Промахос (Πρόμαχος), Афины-воительницы (ок. 456 г. до н.э.): гребень её шлема был виден издалека с моря и был первым приветом морякам, приближавшимся к Пирею . В образе Афины Лемнии (ок. 450 г. до н.э.), возведенной в честь афинских поселенцев о-ва Лемнос и на их средства, богиню-воительницу сменила прелестная девушка: без щита, с непокрытой головой и шлемом в руках, с отставленным копьем она олицетворяет переход к миру. Статуи богини-покровительницы Афин мастер изготовил также для союзника афинян, г. Платеи в Беотии, и г. Пеллены в Ахайе. Известно, что Фидий был дружен с лидером афинской демократии Периклом : скульптору с учениками было поручено убранство Парфенона – мраморные украшения, скульптуры фриза и фронтонов; главный афинский храм должен был стать живым символом величия Перикловых Афин. Для Парфенона Фидий изваял одну из двух своих знаменитых статуй, выполненных в хрисоэлефантинной технике (из золота и слоновой кости на деревянном каркасе), – статую Афины Парфенос (Παρθένος), Афины-Девы (ок. 447-438 гг. до н.э.); высота скульптуры составляла более 10 м. Другой шедевр Фидия, выполненной в этой же технике, – статуя Зевса Олимпийского для храма верховного бога в Олимпии, высотой более 13 м, одно из античных семи чудес света. Во время археологических раскопок в Олимпии в 1954-1958 г. была обнаружена мастерская Фидия, что позволило датировать его шедевр серединой 30-х гг. V в. до н.э. Кстати, среди находок в мастерской оказалась чаша с надписью «Φειδια ειμι» (я принадлежу Фидию).

Последние годы жизни великого скульптора были омрачены рядом судебных процессов. Они были инициированы противниками Перикла, уговорившими одного из помощников скульптора, Менона, выступить с обвинением в краже золота у богини, т.е. у статуи Афины Парфенос. Однако обвинение фактически провалилось, и улик в воровстве не оказалось: Фидий по совету Перикла так приделал золото к статуе, что его легко можно было снять и взвесить, что и было сделано. По утверждению Плутарха , вслед за этим обвинением было выдвинуто другое – асебия (нечестие): скульптору вменялось в вину то, что на щите богини с изображением сражения с амазонками он запечатлел себя (в виде плешивого старика) и Перикла. Фидий умер в тюрьме (Plut. Per., 31, 5–7). Из рассказа Плутарха следует, что эти события произошли незадолго до Пелопоннесской войны . Однако есть иная версия, принадлежащая аттидографу Филохору, на которого ссылается автор схолий к аристофановской комедии «Мир» (FgrHist., 328 F 121 = schol. Aristоph. Pac., 605): Фидий бежал в Элиду, где изваял статую Зевса (что соответствует датировке статуи по данным современных раскопок в Олимпии). Далее, правда, рассказ схолиаста весьма путан и нелогичен: якобы, элейцы узнали, что Фидий совершил хищение, и убили его. Вероятно, у Фидия действительно произошел некий конфликт в Элиде, он вернулся в Афины, и тут его настигло новое обвинение (т.е. между двумя обвинениями прошло несколько лет), обернувшееся процессом по асебии: по утверждению Аристофана, это случилось незадолго до Пелопоннесской войны, т.е. ок. 432/31 г. (Pax, 605–611). Тогда и рассказ Плутарха о смерти скульптора в афинской тюрьме может быть верным.

Иллюстрации :

1. Фидий. Римская копия с греч. оригинала III в. до н.э. Carlsberg Glyptotek. Фото: Yair-haklai;

2. Л. Альма-Тадема. Фидий, показывающий фриз Парфенона, своим друзьям. 1868. Birmingham Museum and Art Gallery.