ЕВРИПИД
ЕВРИПИД - древнегреческий драматург.
Родился в зажиточной афинской семье. Еврипид, по некоторым сведениям, уже в 18 лет начал писать трагедии, но в состязании трагических поэтов впервые принял участие только в 455 году, когда была поставлена его первая пьеса «Пелиады» («Πελιάδες»), и смог занять 3-е место. В 441 году Еврипид одержал свою первую победу. Всего он становился победителем в таких состязаниях 4 раза, 5-я победа была присуждена ему посмертно. Хотя вся жизнь Еврипида была посвящена литературной деятельности, однажды он вошёл в состав посольства, отправленного в город Сиракузы на Сицилии. Был начитанным человеком, владел первой значительной частной библиотекой; находился под сильным влиянием софистов (Протагора, Антифонта), Анаксагора и других философов V века. После 408 года Еврипид по приглашению македонского царя Архелая прибыл к его двору в Пеллу, где и умер.
Еврипид написал cвыше 90 произведений; сохранились 17 трагедий, сатировская драма «Киклоп» и множество драматических фрагментов, доказывающих огромную популярность трагедий Еврипида в эпоху эллинизма. Лучшие, по оценке древних, драмы Еврипида до нас не дошли; из уцелевших только «Ипполит» получил первую награду на состязаниях поэтов. С уверенностью можно датировать лишь 8 трагедий: «Алкестида» («Ἄλϰηστις», 438), «Медея» («Μῄδεια», 431), «Ипполит» («‘Ιππόλυτος », 428), «Троянки» («Τρώαδες», 415), «Елена» («‘Ελένη», 412), «Орест» («’Ορέστης », 408), а также «Вакханки» («Βάϰχαι », 406) и «Ифигения в Авлиде» («’Ιφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι », 406), поставленные в 405 году посмертно. Прочие датируются по косвенным свидетельствам: «Гераклиды» («‘Ηραϰλει͡δαι », 430), «Андромаха» («’Ανδρομάχη », 425–423), «Гекуба» («‘Εϰάβη», 424), «Просительницы» («‘Ιϰέτιδες », 422–420), «Геракл» («‘Ηραϰλη͡ς», рубеж 420-х гг.), «Ифигения в Тавриде» («’Ιφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις », 414), «Электра» («’Ηλέϰτρα », 413), «Ион» («Ἴων», 412–408), «Финикиянки» («Φοίνισσαι », 411–409). Дошедшая под именем Еврипида трагедия «Рес» («‘Ρη͡σος») написана поэтом более позднего времени.
Благодаря характерному сплаву интеллектуализма и тончайшей драматургической техники Еврипид уже в античности был признан «философом на сцене». Еврипид подверг изменению тип трагедии, сложившийся в творчестве его старших современников Эсхила и Софокла. Используя традиционные мифологические сюжеты, он находил трактовки, позволявшие выразить глубочайший трагизм человеческих судеб (Аристотель в «Поэтике», XIII, назвал Еврипида «трагичнейшим из поэтов»), проникнуть в душу героев, раскрыть темы, волновавшие афинское общество его времени: участь человека и влияние на неё богов; верность, дружба, ложное и истинное благородство; судьба женщин, рабов, побеждённых; защита слабых и обездоленных. Сохраняя присущий античной трагедии высокий пафос, Еврипид сумел изобразить тончайшие детали жизненных коллизий и переживаний героев; он был первым драматургом, создававшим сложные и многогранные характеры. Новаторство Еврипида не осталось незамеченным современниками; согласно свидетельству Аристотеля, Софокл утверждал, что сам он «представляет людей такими, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они в действительности» («Поэтика», XXV). В то же время консервативные круги Афин неприязненно отнеслись к новаторству Еврипида и его свободе в обращении с традиционными формами и сюжетами, обвиняя драматурга в безнравственности. Выразителем этой позиции стал Аристофан, давший в «Лягушках» карикатурный образ Еврипида.
В основе трагедий Еврипида обычно лежит конфликт чувства и разума; при этом палитра сюжетов, мотивов и характеров у Еврипида разнообразна. Трагические судьбы семей изображаются в «Алкестиде» (жена приносит себя в жертву, чтобы спасти обречённого на смерть мужа), «Ипполите» (любовь Федры к своему пасынку Ипполиту), «Геракле» (отец в припадке безумия убивает жену и детей). В трагедиях, основу которых составили события троянского цикла, наряду с отражением ужасов войны и страданий побеждённых («Гекуба», «Троянки») показана противоречивость человеческой души («Елена», «Ифигения в Авлиде»). Еврипид первым в античной драматургии раскрыл возможности любви как сильнейшей страсти, полностью захватывающей человека («Ипполит»). Нововведением Еврипида стало изображение сильных и ярких женских характеров («Медея»). Не схематичны в его трагедиях и образы рабов: проявляемые рабами чувства заставляют зрителей сопереживать им.
Большинство трагедий Еврипида открывается прологом, произносящимся одним из персонажей или божеством; в нём повествуется о предпосылках трагедии, которые коренятся в прошлом героев. Пролог у Еврипида самостоятелен, действие трагедии начинается только после его окончания. Еврипид часто использует сценический прием деус экс махина, являющийся пережитком старинных ритуальных действ. Диалоги героев построены по правилам риторики, особенно в сценах «агонов» (словесных состязаний). Противостояние героев в спорах подчёркивалось использованием приёма стихомифии, то есть обмена участников «агона» стихами. Еврипид увеличил объём монодий (сольного пения актёров), значительно уменьшив роль хора в развитии действия. В основу некоторых поздних трагедий Еврипида положена интрига, которая заменяет традиционный миф («Ион»); в них усиливаются бытовые, комичные, приключенческие элементы. Еврипид широко использовал бытовую лексику, приближая язык трагедий к разговорному народному языку.
Творчество Еврипида оказало огромное влияние на формирование аттической комедии, римской трагедии, в частности на Сенеку, а через него на всю европейскую драматургию. К наследию Еврипида обращались французские классицисты П. Корнель («Медея») и Ж. Расин («Федра», «Андромаха», «Ифигения в Авлиде»); немецкие поэты И.В. Гёте («Ифигения в Тавриде») и Ф. Шиллер («Мессинская невеста»), позднее - Г. фон Гофмансталь, Г. Гауптман, Ж.П. Сартр, Х. Мюллер. Сюжеты трагедий Еврипида широко представлены в оперной классике (Г.Ф. Гендель, К.В. Глюк, Л. Керубини).
Сочинения:
Трагедии: В 2 т. / Пер. И. Анненского. М., 1999.