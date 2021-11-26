ЕВРИПИД

ЕВРИПИД - древнегреческий драматург .

Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной афин­ской се­мье. Еврипид, по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, уже в 18 лет на­чал пи­сать тра­ге­дии, но в со­стя­за­нии тра­гических по­этов впер­вые при­нял уча­стие толь­ко в 455 году, ко­гда бы­ла по­став­ле­на его пер­вая пье­са «Пе­лиа­ды» («Πελιάδες»), и смог за­нять 3-е ме­сто. В 441 году Еврипид одер­жал свою пер­вую по­бе­ду. Все­го он ста­но­вил­ся по­бе­ди­те­лем в та­ких со­стя­за­ни­ях 4 раза, 5-я по­бе­да бы­ла при­су­ж­де­на ему по­смерт­но. Хо­тя вся жизнь Еврипида бы­ла по­свя­ще­на литературной дея­тель­но­сти, од­на­ж­ды он во­шёл в со­став по­соль­ст­ва, от­прав­лен­но­го в город Си­ра­ку­зы на Си­ци­лии. Был на­чи­тан­ным че­ло­ве­ком, вла­дел пер­вой зна­чительной ча­ст­ной биб­лио­те­кой; на­хо­дил­ся под силь­ным влия­ни­ем со­фис­тов (Про­та­го­ра, Ан­ти­фон­та), Анак­са­го­ра и других фи­ло­со­фов V века. По­сле 408 года Еврипид по при­гла­ше­нию ма­кедонского ца­ря Ар­хе­лая при­был к его дво­ру в Пел­лу, где и умер.

Еврипид на­пи­сал cвыше 90 про­из­ве­де­ний; со­хра­ни­лись 17 тра­ге­дий, са­ти­ров­ская дра­ма «Кик­лоп» и мно­же­ст­во дра­ма­тических фраг­мен­тов, до­ка­зы­ваю­щих ог­ром­ную по­пу­ляр­ность тра­ге­дий Еврипида в эпо­ху эл­ли­низ­ма. Луч­шие, по оцен­ке древ­них, дра­мы Еврипида до нас не дош­ли; из уце­лев­ших толь­ко «Ип­по­лит» по­лу­чил пер­вую на­гра­ду на со­стя­за­ни­ях по­этов. С уве­рен­но­стью мож­но да­ти­ро­вать лишь 8 тра­ге­дий: «Ал­ке­сти­да» («Ἄλϰηστις», 438), «Ме­дея» («Μῄδεια», 431), «Ип­по­лит» («‘Ιππόλυτος », 428), «Тро­ян­ки» («Τρώαδες», 415), «Еле­на» («‘Ελένη», 412), «Орест» («’Ορέστης », 408), а так­же «Вак­хан­ки» («Βάϰχαι », 406) и «Ифи­ге­ния в Ав­ли­де» («’Ιφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι », 406), по­став­лен­ные в 405 году по­смерт­но. Про­чие да­ти­ру­ют­ся по кос­вен­ным сви­де­тель­ст­вам: «Ге­рак­ли­ды» («‘Ηραϰλει͡δαι », 430), «Ан­дро­ма­ха» («’Ανδρομάχη », 425–423), «Ге­ку­ба» («‘Εϰάβη», 424), «Про­си­тель­ни­цы» («‘Ιϰέτιδες », 422–420), «Ге­ракл» («‘Ηραϰλη͡ς», ру­беж 420-х гг.), «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де» («’Ιφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις », 414), «Элек­тра» («’Ηλέϰτρα », 413), «Ион» («Ἴων», 412–408), «Фи­ники­ян­ки» («Φοίνισσαι », 411–409). До­шед­шая под име­нем Еврипида тра­ге­дия «Рес» («‘Ρη͡σος») на­пи­са­на по­этом бо­лее позд­не­го вре­ме­ни.

Бла­го­да­ря ха­рак­тер­но­му спла­ву ин­тел­лек­туа­лиз­ма и тон­чай­шей дра­ма­тур­гической тех­ни­ки Еврипид уже в ан­тич­но­сти был при­знан «фи­ло­со­фом на сце­не». Еврипид под­верг из­ме­не­нию тип тра­ге­дии, сло­жив­ший­ся в твор­че­ст­ве его стар­ших со­вре­мен­ни­ков Эс­хи­ла и Со­фок­ла. Ис­поль­зуя тра­диционные ми­фо­ло­гические сю­же­ты, он на­хо­дил трак­тов­ки, по­зво­ляв­шие вы­ра­зить глу­бо­чай­ший тра­гизм че­ло­ве­че­ских су­деб (Ари­сто­тель в «По­эти­ке», XIII, на­звал Еврипида «тра­гич­ней­шим из по­этов»), про­ник­нуть в ду­шу ге­ро­ев, рас­крыть те­мы, вол­но­вав­шие афин­ское об­ще­ст­во его вре­ме­ни: участь че­ло­ве­ка и влия­ние на неё бо­гов; вер­ность, друж­ба, лож­ное и ис­тин­ное бла­го­род­ст­во; судь­ба жен­щин, ра­бов, по­бе­ж­дён­ных; за­щи­та сла­бых и обез­до­лен­ных. Со­хра­няя при­су­щий ан­тич­ной тра­ге­дии вы­со­кий па­фос, Еврипид су­мел изо­бра­зить тон­чай­шие де­та­ли жиз­нен­ных кол­ли­зий и пе­ре­жи­ва­ний ге­ро­ев; он был пер­вым дра­ма­тур­гом, соз­да­вав­шим слож­ные и мно­го­гран­ные ха­рак­те­ры. Но­ва­тор­ст­во Еврипида не ос­та­лось не­за­ме­чен­ным со­вре­мен­ни­ка­ми; со­глас­но сви­де­тель­ст­ву Ари­сто­те­ля, Со­фокл ут­вер­ждал, что сам он «пред­став­ля­ет лю­дей та­ки­ми, ка­ки­ми они долж­ны быть, а Ев­ри­пид та­ки­ми, ка­ко­вы они в дей­ст­ви­тель­но­сти» («По­эти­ка», XXV). В то же вре­мя кон­сер­ва­тив­ные кру­ги Афин не­при­яз­нен­но от­не­слись к но­ва­тор­ст­ву Еврипида и его сво­бо­де в об­ра­ще­нии с тра­диционными фор­ма­ми и сю­же­та­ми, об­ви­няя дра­ма­тур­га в без­нрав­ст­вен­но­сти. Вы­ра­зи­те­лем этой по­зи­ции стал Ари­сто­фан, дав­ший в «Ля­гуш­ках» ка­ри­ка­тур­ный об­раз Ев­ри­пи­да.

В ос­но­ве тра­ге­дий Еврипида обыч­но ле­жит кон­фликт чув­ст­ва и ра­зу­ма; при этом па­лит­ра сю­же­тов, мо­ти­вов и ха­рак­те­ров у Еврипида раз­но­об­раз­на. Тра­гические судь­бы се­мей изо­бра­жа­ют­ся в «Ал­ке­сти­де» (же­на при­но­сит се­бя в жерт­ву, что­бы спа­сти об­ре­чён­но­го на смерть му­жа), «Ип­по­ли­те» (лю­бовь Фед­ры к сво­ему па­сын­ку Ип­по­ли­ту), «Ге­рак­ле» (отец в при­пад­ке бе­зу­мия уби­ва­ет же­ну и де­тей). В тра­ге­ди­ях, ос­но­ву ко­то­рых со­ста­ви­ли со­бы­тия тро­ян­ско­го цик­ла, на­ря­ду с от­ра­же­ни­ем ужа­сов вой­ны и стра­да­ний по­бе­ж­дён­ных («Ге­ку­ба», «Тро­ян­ки») по­ка­за­на про­ти­во­ре­чи­вость че­ло­ве­че­ской ду­ши («Еле­на», «Ифи­ге­ния в Ав­ли­де»). Еврипид пер­вым в ан­тич­ной дра­ма­тур­гии рас­крыл воз­мож­но­сти люб­ви как силь­ней­шей стра­сти, пол­но­стью за­хва­ты­ваю­щей че­ло­ве­ка («Ип­по­лит»). Но­во­вве­де­ни­ем Еврипида ста­ло изо­бра­же­ние силь­ных и яр­ких жен­ских ха­рак­те­ров («Ме­дея»). Не схе­ма­тич­ны в его тра­ге­ди­ях и об­ра­зы ра­бов: про­яв­ляе­мые ра­ба­ми чув­ст­ва за­став­ля­ют зри­те­лей со­пе­ре­жи­вать им.

Боль­шин­ст­во тра­ге­дий Еврипида от­кры­ва­ет­ся про­ло­гом, про­из­но­ся­щим­ся од­ним из пер­со­на­жей или бо­же­ст­вом; в нём по­ве­ст­ву­ет­ся о пред­по­сыл­ках тра­ге­дии, ко­то­рые ко­ре­нят­ся в про­шлом ге­ро­ев. Про­лог у Еврипида са­мо­стоя­те­лен, дей­ст­вие тра­ге­дии на­чи­на­ет­ся толь­ко по­сле его окон­ча­ния. Еврипид час­то ис­поль­зу­ет сце­ни­че­ский при­ем де­ус экс ма­хи­на, яв­ляю­щий­ся пе­ре­жит­ком ста­рин­ных ри­ту­аль­ных действ. Диа­ло­ги ге­ро­ев по­строе­ны по пра­ви­лам ри­то­ри­ки, осо­бен­но в сце­нах «аго­нов» (сло­вес­ных со­стя­за­ний). Про­ти­во­стоя­ние ге­ро­ев в спо­рах под­чёр­ки­ва­лось ис­поль­зо­ва­ни­ем приё­ма сти­хо­ми­фии, то есть об­ме­на уча­ст­ни­ков «аго­на» сти­ха­ми. Еврипид уве­ли­чил объ­ём мо­но­дий (соль­но­го пе­ния ак­тёров), зна­чи­тель­но умень­шив роль хо­ра в раз­ви­тии дей­ст­вия. В ос­но­ву не­ко­то­рых позд­них тра­ге­дий Еврипида по­ло­же­на ин­три­га, ко­то­рая за­ме­ня­ет тра­диционный миф («Ион»); в них уси­ли­ва­ют­ся бы­то­вые, ко­мичные, при­ключенческие эле­мен­ты. Еврипид ши­ро­ко ис­поль­зо­вал бы­то­вую лек­си­ку, при­бли­жая язык тра­ге­дий к раз­го­вор­но­му народному язы­ку.

Твор­че­ст­во Еврипида ока­за­ло ог­ром­ное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ат­ти­че­ской ко­ме­дии, рим­ской тра­ге­дии, в ча­ст­но­сти на Се­не­ку , а че­рез не­го на всю ев­ропейскую дра­ма­тур­гию. К на­сле­дию Еврипида об­ра­ща­лись французские клас­си­ци­сты П. Кор­нель («Ме­дея») и Ж. Ра­син («Фед­ра», «Ан­дро­ма­ха», «Ифи­ге­ния в Ав­ли­де»); немецкие по­эты И.В. Гё­те («Ифи­ге­ния в Тав­ри­де») и Ф. Шил­лер («Мес­син­ская не­вес­та»), позд­нее - Г. фон Гоф­ман­сталь, Г. Га­упт­ман, Ж.П. Сартр, Х. Мюл­лер. Сю­же­ты тра­ге­дий Еврипида ши­ро­ко пред­став­ле­ны в опер­ной клас­си­ке (Г.Ф. Ген­дель, К.В. Глюк, Л. Ке­ру­би­ни).

Сочинения:

Тра­ге­дии: В 2 т. / Пер. И. Ан­нен­ско­го. М., 1999.