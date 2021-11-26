ЕВПОЛИД

ЕВПОЛИД - древнегреческий драматург .

Пред­ста­ви­тель древ­ней ат­ти­че­ской ко­ме­дии. В 429 году до нашей эры де­бю­ти­ро­вал в со­стя­за­ни­ях по­этов, 7 раз по­лу­чал пер­вую на­гра­ду. В 421 году одер­жал по­бе­ду над Ари­сто­фа­ном, по­ло­жив­шую ко­нец их друж­бе. По­гиб в ко­раб­ле­кру­ше­нии в Гел­лес­пон­те. На­пи­сал пред­по­ло­жи­тель­но около 20 пьес (до­ка­за­но ав­тор­ст­во 15); со­хра­ни­лись фраг­мен­ты 12 про­из­ве­де­ний. Как и Ари­сто­фан, Евполид был кон­сер­ва­тив­ным кри­ти­ком со­вре­мен­но­го ему об­ще­ст­ва: от­кли­ка­ясь на ак­ту­аль­ные со­бы­тия, он изо­бра­жал его в са­тириче­ски-ка­ри­ка­тур­ном ви­де, про­ти­во­по­став­ляя «зо­ло­то­му про­шло­му» вре­мён Со­ло­на и Пе­рик­ла [«Ма­ри­кант» («Μαριϰᾶς », 421 год, са­ти­ра на Ал­ки­виа­да), «Де­мы» («Δῆμοι», 412 год) и другие]. Вы­сме­ял со­фис­тов в бы­то­вой ко­ме­дии «Льсте­цы» («Κόλαϰες», 421 год). Со­вре­мен­ни­ки от­ме­ча­ли изо­бре­та­тель­ность Евполида в по­строе­нии сю­же­та, бо­гат­ст­во фан­та­зии, тон­кую на­смеш­ку, изя­ще­ст­во ре­чи. Ко­ме­дии Евполида вхо­ди­ли в круг чте­ния до IV-V веков.

Издания:

Fragmenta comicorum Graecorum. B., 1970. Vol. 2. Pt. 1;

Comicorum Graecorum fragmenta in papyris reperta. B.; N. Y., 1973. P. 93–119.