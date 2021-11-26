ЕВФРОНИЙ
ЕВФРОНИЙ - древнегреческий вазописец и гончар.
Один из крупнейших аттических мастеров краснофигурной вазописи так называемой группы Пионеров (смотри в статье Евтимид). Подпись «Евфроний расписал» сохранилась на 8 вазах, исполненных между 515 и 500 годами. Подпись «Евфроний сделал» на 10 сосудах свидетельствует о том, что вплоть до 470-х годов он был владельцем гончарной мастерской. Всего ему приписываются росписи 25 сосудов, прежде всего больших кратеров, амфор, стамносов, декор которых умело согласован с формой. Евфроний - мастер преимущественно монументальных сцен как на мифологические сюжеты, так и жанрового характера. Для его работ, особенно ранних, характерны простая и ясная композиция, чёткие контуры фигур, отсутствие ракурсов. Рисунок ещё несколько условный, но тонкий и выразительный, движения и жесты фигур чуть угловаты; складки и узоры одежд, орнаменты, обрамляющие композиции, разнообразны и подробны. Евфроний первым из мастеров краснофигурной вазописи начал использовать градации лаковой линии в передаче мускулатуры обнажённых тел: от плотной, чёрной и рельефной до жидкой, золотисто-коричневой. Его работы отличает интерес к эмоциональному состоянию персонажей, он широко вводит надписи, называющие имена героев или передающие их слова. Лучшие работы Евфрония - чашевидные кратеры со сценами «Единоборство Геракла и Антиноя» (конец VI века, Лувр, Париж) и «Гипнос и Танатос, несущие тело Сарпедона» (около 515 года, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), а также так называемая пелика с ласточкой (около 500 года) и псиктер «Пирующие гетеры» (конец VI века, оба сосуда - в Эрмитаже, Санкт-Петербург).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.