ЕВФОРИОН

ЕВФОРИОН - древнегреческий поэт, филолог.

Изу­чал фи­ло­со­фию в Афи­нах. По­сле 223 года при дво­ре Ан­ти­оха Ве­ли­ко­го полу­чил долж­ность биб­лио­те­ка­ря, ко­то­рую за­ни­мал до кон­чи­ны. Ис­то­рические и фи­ло­ло­гические тру­ды Евфориона не со­хра­ни­лись. Во фраг­мен­тах дош­ло по­этическое твор­че­ст­во в ду­хе алек­сан­д­рий­ской по­эзии: эле­гии, эпи­грам­мы, эпил­лии, пе­ре­ла­гав­шие ма­ло­из­ве­ст­ные ми­фы [сборник «Хи­лиа­ды» («Χiλιᾴδες »), по­эма «Фра­ки­ец» («Θρ ξ ») и другие]. Про­за­ический пе­ре­сказ ря­да лю­бов­ных по­эм Евфориона со­хра­нил­ся в со­чи­не­ни­ях греческого по­эта Пар­фе­ния . Твор­че­ст­во Евфориона вы­со­ко це­ни­лось в эл­ли­ни­стическую эпо­ху, а так­же сре­ди римских по­этов I века до нашей эры (Ка­тулл, Ти­булл, Ови­дий и другие), од­на­ко Ци­це­рон кри­ти­ко­вал Евфориона за тем­но­ту сло­га.