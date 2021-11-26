ЕВФОРИОН
ЕВФОРИОН - древнегреческий поэт, филолог.
Изучал философию в Афинах. После 223 года при дворе Антиоха Великого получил должность библиотекаря, которую занимал до кончины. Исторические и филологические труды Евфориона не сохранились. Во фрагментах дошло поэтическое творчество в духе александрийской поэзии: элегии, эпиграммы, эпиллии, перелагавшие малоизвестные мифы [сборник «Хилиады» («Χiλιᾴδες »), поэма «Фракиец» («Θρ ξ ») и другие]. Прозаический пересказ ряда любовных поэм Евфориона сохранился в сочинениях греческого поэта Парфения. Творчество Евфориона высоко ценилось в эллинистическую эпоху, а также среди римских поэтов I века до нашей эры (Катулл, Тибулл, Овидий и другие), однако Цицерон критиковал Евфориона за темноту слога.