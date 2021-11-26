ЭРЕХТЕЙОН (др.-греч. Ἐρέχθειον)

Храм на Афинском Акрополе к северу от Парфенона .

Строительство храма осуществлялось в два этапа: в 421 – 414 гг. и 409-406 гг. до н.э. Официальное название его было «Храм, в котором находится древнее изображение» или «Древний храм». Павсаний называет его храмом Афины Полиады. Он заменил храм, построенный Писистратом и его сыновьями, который был разрушен персами. В этом храме хранились древнейшие святыни Акрополя, среди них деревянная статуя Афины (палладий).

Павсаний видел на Акрополе это изображение, которое он называет «священнейшим», и говорит, что оно почиталось всей общиной за много лет до того, как из деревенских поселков они все сошлись вместе»: «Есть предание, что оно упало с неба». По одному из вариантов предания палладий был подарен Афиной троянскому царю Дардану. Во время Троянской войны его похитили Одиссей и Диомед и привезли в Элладу. Кроме Афин на обладание палладием претендовал Аргос, а также Рим. Древнейшими святынями в храме были священная олива Афины и внизу колодец с морской водой и след от трезубца Посейдона . Храм стоит на том месте, где, по преданию, Афина и Посейдон вели спор о том, кто из них будет владыкой города и даст ему свое имя. Афина подарила городу оливковое дерево, и это чудо, признанное лучшим даром, принесло ей победу, а оливковая ветвь стала одним из атрибутов богини.

Геродот писал, что на Акрополе «есть святилище Эрехтея , как говорят, рожденного Землей, и в нем маслина и источник соленой воды. У афинян существует сказание, что Посейдон и Афина, поспорив из-за этой страны, перенесли туда маслину и источник как знаки своего владычества над страной. Эту-то маслину варвары как раз и предали огню вместе со святилищем. На следующий день после пожара афинские [изгнанники] по приказанию царя пришли в святилище и увидели, что от пня пошел отросток почти в локоть длиной». Там также были гробницы Кекропа и Эрехтея. Здесь находился когда-то дворец микенских правителей, а уже в VII в. до н.э. был храм Афины, который имел два выхода: один – в целлу Афины, другой – в святилище Посейдона и Эрехтея.

Кроме этих богов здесь почитали также Эрехтея и Фока. Архитектор, имя его неизвестно, используя сложный рельеф местности, создал оригинальный храм, состоящий из помещений, находящихся на разных уровнях. Восточная и южная стороны храма на 3,24м выше, чем западная и северная. Наличие двух помещений вместо одного также было необычным для греческих храмов. Храм стоял на фундаменте из поросского камня, а сам целиком построен из пентеликонского мрамора. Фриз облицован элевсинским камнем, на котором хорошо выделялись фигуры из белого мрамора.

Храм построен в ионийском стиле и располагает тремя портиками . Самый нарядный южный портик Кор был не на парадной, а на боковой стороне. На цоколе из мраморных плит вместо колонн стояли 6 женских статуй. Кариатиды, несмотря на то, что они исполняют роль несущего элемента, кажутся легкими и исполненными изящества. Согнув ногу, к которой вплотную прилегают почти прозрачные одежды, они устраняют тем самым монотонность перпендикулярной оси. Глубокие и богатые складки хитона на другой ноге придают всему произведению в целом уравновешенность и многообразие. Одежда их, вероятно. была окрашена в синий цвет.Предполагают, что прообразом их были девочки-аррефоры, жившие при храме.

Исторические источники :

Геродот;

Павсаний.

Автор статьи: А.Б. Шарнина