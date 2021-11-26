ЭПОД (др.-греч. ἐπῳδός)

В античной поэзии заключительная часть предназначенной для хорового исполнения песни, следовавшая за строфой и антистрофой.

Впоследствии название стало относиться и к небольшим лирическим стихотворениям, написанным дистихом из ямбического триметра и ямбического диметра, где второй, более краткий, стих также носил название эпода. От него, вероятно, такое именование и получила вся лирическая форма.

Изобретателем эпода считается Архилох, но высшей степени совершенства этот жанр достиг в творчестве Стесихора. Считается, что именно при Стесихоре эпод сформировал свою окончательную композицию, состоявшую из строфы, антистрофы и эпода, выполнявшего роль припева. Аналогичные структуры встречаются у Софокла , Еврипида , в большинстве эпиникиев Пиндара и в произведениях других поэтов.

Традиционно считается, что в трагедии строфу и антистрофу хор исполнял в движении. Закончив петь строфу и приступая к антистрофе, хоревты поворачивались и начинали движение в обратном направлении, зеркально повторяя движения танца. Во время эпода хор стоял на одном месте. Строфа и антистрофа были тождественны по своему и ритмическому составу. Эпод состоял из стихов в новой комбинации.

Название «Эподы» носят также стихотворения, собранные в пятой книге од Горация. Они написаны ямбическим размером и воспроизводят жанро-строфическую форму, изобретенную Архилохом. Эти произведения Горация в действительности относятся к короткой лирической сатире, и несмотря на свое именование имеют довольно малое сходство с эподами древнегреческой поэзии.

Автор статьи: М.В. Поникаровская