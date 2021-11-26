ЭОЛ, сын Эллина

ЭОЛ (др.-греч. Αἴολος) - в древнегреческой мифологии сын Эллина , родоначальник племени эолийцев.

Эол – сын Эллина и нимфы Орсеиды, внук Девкалиона и Пирры, единственных из людей, спасшихся после потопа, правнук Прометея. Его братьями были Дор и Ксуф (Apollod., I, 7, 2-3).

Эол считали мифическим родоначальником племени эолийцев, которым он дал имя. Его брат и племянники также выступают эпонимами и родоначальниками главных греческих племен: от Дора происходят дорийцы, от сыновей Ксуфа Иона и Ахея – соответственно ионийцы и ахейцы.

Иллюстрация :

Девкалион и Пирра. Гравюра Вергила Солиса к «Метаморфозам» Овидия (I, 347-315).