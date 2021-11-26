ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР
ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР - один из трёх основных греческих ордеров архитектурных.
Сложился в дорийских областях Древней Греции и дорийских колониях при переходе к строительству храмов и других общнственных сооружений из камня между 600 и 580 до нашей эры [храмы Геры в Олимпии, Аполлона в Сиракузах, Геры I (так называемая Базилика) в Пестуме, храмы «С» в Селинунте и Аполлона в Коринфе и другие].
Строгий и торжественно-монументальный дорический ордер состоит из трёхступенчатого основания - стереобата, каннелированной колонны (обычно с энтазисом), увенчанной капителью (из квадратного абака и выпуклого полукруглого эхина), и антаблемента. Переход от ствола к капители осуществляется с помощью ремешков и шейки (гипотрахелиона). Антаблемент дорического ордера членится на архитрав, фриз с чередующимися триглифами и метопами и карниз, который состоит из ряда поддерживающих обломов архитектурных, выносной плиты, украшенной снизу мутулами (они изображают концы стропильных ног с шляпками бронзовых гвоздей - гуттами - под ними), и симы (жёлоб с водосливами, нередко в виде львиных голов).
Дорический ордер, наиболее лаконичный и мужественный из архитектурных ордеров, стал главным средством художественной выразительности зодчества поздней архаики и классики. В архитектуре Древнего Рима был разработан римско-дорический ордер как вариант дорического ордера, характеризующийся наличием базы, отсутствием каннелюр, более стройными пропорциями и меньшей высотой антаблемента, на выносной плите которого часто не было мутулов. В архитектурно-теоретических трактатах со времён Витрувия дорическую колонну было принято интерпретировать как образ обнажённого мужчины-героя, а сам ордер - как выражение его духовной и физической силы.
Иллюстрация:
Дорический ордер. Схема: 1 - сима;2 - выносная плита; 3 - мутул; 4 - гутты, или капли; 5 - триглиф; 6 - метопа;7 - тения; 8 - полочка, или регула,с гуттами; 9 - абак (абака); 10 - эхин; 11 - ремешки; 12 - шейка капители, или гипотрахелион; 13 - каннелюры;14 - стилобат (верхняя ступень стереобата). Архив БРЭ.