ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР

ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР - один из трёх основных греческих ордеров архитектурных.

Сло­жил­ся в до­рий­ских об­лас­тях Древ­ней Гре­ции и до­рий­ских ко­ло­ни­ях при пе­ре­хо­де к строи­тель­ст­ву хра­мов и других общнственных со­ору­же­ний из кам­ня ме­ж­ду 600 и 580 до нашей эры [хра­мы Ге­ры в Олим­пии, Апол­ло­на в Си­ра­ку­зах, Ге­ры I (так называемая Ба­зи­ли­ка) в Пес­ту­ме, хра­мы «С» в Се­ли­нун­те и Апол­ло­на в Ко­рин­фе и другие].

Стро­гий и тор­же­ст­вен­но-мо­ну­мен­таль­ный дорический ордер со­сто­ит из трёх­сту­пен­ча­то­го ос­но­ва­ния - сте­рео­ба­та, кан­не­ли­ро­ван­ной ко­лон­ны (обыч­но с эн­та­зи­сом), увен­чан­ной ка­пи­те­лью (из квад­рат­но­го аба­ка и вы­пук­ло­го по­лу­круг­ло­го эхи­на), и ан­таб­ле­мен­та. Пе­ре­ход от ство­ла к ка­пи­те­ли осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с по­мо­щью ре­меш­ков и шей­ки (ги­пот­ра­хе­лио­на). Ан­таб­ле­мент дорического ордера чле­нит­ся на ар­хи­трав, фриз с че­ре­дую­щи­ми­ся три­гли­фа­ми и ме­то­па­ми и кар­низ, ко­то­рый со­сто­ит из ря­да под­дер­жи­ваю­щих об­ло­мов ар­хи­тек­тур­ных, вы­нос­ной пли­ты, ук­ра­шен­ной сни­зу му­ту­ла­ми (они изо­бра­жа­ют кон­цы стро­пиль­ных ног с шляп­ка­ми брон­зо­вых гвоз­дей - гут­та­ми - под ни­ми), и си­мы (жё­лоб с во­до­сли­ва­ми, не­ред­ко в ви­де льви­ных го­лов).

Дорический ордер, наи­бо­лее ла­ко­нич­ный и му­же­ст­вен­ный из ар­хитектурных ор­де­ров, стал главным сред­ст­вом ху­дожественной вы­ра­зи­тель­но­сти зод­че­ст­ва позд­ней ар­хаи­ки и клас­си­ки. В ар­хи­тек­ту­ре Древ­не­го Ри­ма был раз­ра­бо­тан рим­ско-до­ри­че­ский ор­дер как ва­ри­ант дорического ордера, ха­рак­те­ри­зую­щий­ся на­ли­чи­ем ба­зы, от­сут­ст­ви­ем кан­не­люр, бо­лее строй­ны­ми про­пор­ция­ми и мень­шей вы­со­той ан­таб­ле­мен­та, на вы­нос­ной пли­те ко­то­ро­го час­то не бы­ло му­ту­лов. В ар­хи­тек­тур­но-тео­ре­тических трак­та­тах со вре­мён Вит­ру­вия до­ри­че­скую ко­лон­ну бы­ло при­ня­то ин­тер­пре­ти­ро­вать как об­раз об­на­жён­но­го муж­чи­ны-ге­роя, а сам ор­дер - как вы­ра­же­ние его ду­хов­ной и фи­зической си­лы.

Иллюстрация:

До­ри­че­ский ор­дер. Схе­ма: 1 - си­ма;2 - вы­нос­ная пли­та; 3 - му­тул; 4 - гут­ты, или кап­ли; 5 - триг­лиф; 6 - ме­то­па;7 - те­ния; 8 - по­лоч­ка, или ре­гу­ла,с гут­та­ми; 9 - абак (аба­ка); 10 - эхин; 11 - ре­меш­ки; 12 - шей­ка ка­пи­те­ли, или ги­по­тра­хе­ли­он; 13 - кан­не­лю­ры;14 - сти­ло­бат (верх­няя сту­пень сте­рео­ба­та). Архив БРЭ.

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