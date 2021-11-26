ДИПТЕР

ДИПТЕР (греческое δίπτερος, от δίς - два­ж­ды и πτερον - ко­лон­на­да хра­ма) - прямоугольный в плане античный храм, целла которого окружена колоннадой , имеющей два ряда колонн.

Та­кой план был раз­ра­бо­тан в Ио­нии и при­ме­нял­ся на­чи­ная с ар­ха­ического пе­рио­да в осо­бо важ­ных хра­мах - та­ких, как храм Ар­те­ми­ды в Эфе­се , храм Ге­ры на острове Са­мос (VI век до нашей эры), храм Апол­ло­на в Ди­ди­ме (VI век до нашей эры). Сравните Пе­рип­тер.

Иллюстрация:

Дип­тер (план).

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