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ДИПТЕР
ДИПТЕР (греческое δίπτερος, от δίς - дважды и πτερον - колоннада храма) - прямоугольный в плане античный храм, целла которого окружена колоннадой, имеющей два ряда колонн.
Такой план был разработан в Ионии и применялся начиная с архаического периода в особо важных храмах - таких, как храм Артемиды в Эфесе, храм Геры на острове Самос (VI век до нашей эры), храм Аполлона в Дидиме (VI век до нашей эры). Сравните Периптер.
Иллюстрация:
Диптер (план).
Архив БРЭ.
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