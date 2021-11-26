ДИФИЛ

ДИФИЛ (Δίφιλος) - древнегреческий ко­ме­дио­граф.

Не­ко­то­рое вре­мя жил в Афи­нах, не­од­но­крат­но по­бе­ж­дал в со­стя­за­ни­ях дра­ма­тур­гов, был по­этическим со­пер­ни­ком Ме­нан­д­ра . На­сле­дие Дифила, со­хра­нив­шее­ся лишь во фраг­мен­тах, вклю­ча­ло в се­бя пред­по­ло­жи­тель­но около 100 пьес - па­ро­дий на ми­фо­ло­гические сю­же­ты, а так­же ко­ме­дий, на­пи­сан­ных на бы­то­вые те­мы в рус­ле но­вой ат­ти­че­ской ко­ме­дии , ко­то­рые ста­ли пред­ме­том мно­го­численных под­ра­жа­ний и пе­ре­де­лок рим­ских ко­ме­дио­гра­фов, в том числе Плав­та и Те­рен­ция.

Сочинения :

The fragments of attic comedy / Ed. J. M. Edmonds. Leiden, 1961. Vol. 3-A.