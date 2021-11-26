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ДИФИЛ
ДИФИЛ (Δίφιλος) - древнегреческий комедиограф.
Некоторое время жил в Афинах, неоднократно побеждал в состязаниях драматургов, был поэтическим соперником Менандра. Наследие Дифила, сохранившееся лишь во фрагментах, включало в себя предположительно около 100 пьес - пародий на мифологические сюжеты, а также комедий, написанных на бытовые темы в русле новой аттической комедии, которые стали предметом многочисленных подражаний и переделок римских комедиографов, в том числе Плавта и Теренция.
Сочинения:
The fragments of attic comedy / Ed. J. M. Edmonds. Leiden, 1961. Vol. 3-A.
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