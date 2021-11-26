ДАНAИДЫ (др.-греч. Δαναίδες)

В древнегреческой мифологии 50 дочерей Даная , сына египетского царя Бела.

Данаиды вместе с отцом вынуждены были бежать, спасаясь от преследований Египта, брата Даная, и его сыновей, домогавшихся любви Данаид; они прибыли в Аргос, где попросили убежища у царя Пеласга. То, как они были приняты в Аргосе и как их все же настигли Египтиады, является сюжетом трагедии Эсхила «Просительницы» (считают, что она была первой трагедией в связанной сюжетом тетралогии, другими частями которой были трагедии «Египтяне» и «Данаиды», а также сатировская драма «Амимона»). Данай, вынужденный согласиться на союз Данаид с двоюродными братьями, приказал дочерям убить своих мужей в первую же ночь. Его требованию повиновались все, кроме Гипермнестры, которая пощадила своего мужа Линкея.

Миф о Данае и его дочерях упоминается у Горация (Od., III, 11) и Овидия (Her., 14), а также у схолиастов и мифографов; мы знаем, что к этому сюжету обращался Фриних («Египтяне», «Данаиды»), а также Аристофан (fr. 256-276), но эти пьесы до нас не дошли. Пиндар (Pyth., IX, 112-116) говорит, что Данай нашел новых мужей для дочерей, пообещав отдать их в жены победителям в спортивных состязаниях. Согласно одной из версий мифа, муж Гипермнеятры Линкей отомстил за братьев и убил Данаид и Даная, который получил царскую власть в Аргосе и стал родоначальником нового царского рода (Paus., II, 16, 1).

В царстве Аида Данаиды несли вечное наказание за содеянное – они должны были наполнять бездонный сосуд; этот сюжет часто встречается в античной литературе и искусстве.

Иллюстрация :

Данаида. Копия И. Витали с работы Х. Рауха (Германия), XIX в. Петродворец, Большой каскад, фонтаны мраморных скамей.

Автор статьи: О.В. Кулишова