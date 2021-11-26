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БИОН из Флоссы (Bivwn)
Греческий буколический поэт.
Подражал Феокриту. Из дошедших до нас поэтических произведений Б. самое значительное — «Песнь на смерть Адониса». От остальных его произведений — буколик и эротических стихотворений — сохранились лишь фрагменты.
Согласно автору «Песни на смерть Биона» (приписываемой Мосху), последние годы жизни поэт провел на Сицилии и умер от яда.
Автор статьи: В. С. Ленская.
© Российская Историческая Энциклопедия
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