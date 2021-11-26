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АРИСТИД Милетский (греч. Αρίσταρχος)
Писатель, автор сборника любовных новелл «Милетские рассказы».
(II в. до н. э.). Это произведение, не дошедшее до нас, но часто упоминаемое у Овидия, Петрония, Апулея, представляло собой собрание занимательных любовных рассказов фривольного характера, всегда имевших благополучный конец. «Милетские рассказы» пользовались огромной популярностью и были переведены на латинский язык.
Автор статьи: Ленская В.С.
© Российская Историческая Энциклопедия
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