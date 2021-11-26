АНТЕСТЕРИИ

Праздник в Аттике, посвященный Дионису; справлялся в течение 3 дней в месяце Антестерионе (февраль).

А. были весенним «праздником цветов» (антэ — цветок) и одновременно днями поминовения умерших. В первый день А. («открытие бочек») снимали крышки с больших глиняных бочек, в которых хранилось вино, приготовленное осенью, и пробовали молодое вино. В этот же день чтили память ушедших в царство Аида. Во второй день («праздник кружек») пили молодое вино, состязались в выпивке, совершали возлияния вином на могилах усопших. Важнейшим таинством второго дня являлось символическое бракосочетание жены архонта-басилевса с Дионисом в его ленейском храме. В третий день («праздник горшков») в каждом доме в специальных горшках варилась смесь из всевозможных стручковых плодов, предназначенная для душ умерших, которые, как считалось, в этот день выходят на землю.