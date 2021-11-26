АНАБАСИС

Два знаменитых труда о военных походах; ценнейший источник по политической и военной истории древности.

Греч. Áνάβασις — «восхождение», «продвижение в глубь страны»; от «подниматься, восходить»). 1) А. — труд в 7 книгах Ксенофонта (IV в. до н. э.). Описывает поход 10 тыс. греческих наемников Кира Младшего (боровшегося со своим братом Артаксерксом II за персидский престол) от западного берега Малой Азии в Месопотамию , а затем их отступление к побережью Черного моря. В основе лежат личные наблюдения автора. «А.», оказал огромное влияние на развитие жанра исторического повествования в античности. 2) А. — труд в 7 книгах Флавия Арриана (II в.). Рассказывает о походах Александра Македонского ; написан по образцу А. Ксенофонта. Основан на данных важнейших источников, в том числе числе не сохранившихся.

Автор статьи: Смирнов С.В.

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