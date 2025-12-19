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В этом выпуске кандидат исторических наук, археолог Василий Новиков и археолог, нумизмат Алексей Шевцов превращают тишину музейных витрин в увлекательный детектив. Вместе с ними мы рассмотрим, как обычная монета в руках археолога становится ключом к разгадке великих тайн прошлого. Мы выясним — могут ли нумизматы ошибаться в датировках, какие сенсационные открытия были сделаны благодаря одной-единственной находке и где заканчиваются научные факты и начинаются мифы, которые тиражирует массовая культура.