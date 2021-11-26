ПТОЛЕМЕИ
ПТОЛЕМЕИ - Лагиды, династия царей Египта эпохи эллинизма (305/304-30 годы до н.э.).
Основатель - Птолемей, сын Лага (около 367-282 годы), македонянин, находившийся в отдалённом родстве с царским домом Теменидов (Аргеадов; смотрите «Македония Древняя»), телохранитель Александра Македонского, с 323 года сатрап (наместник) Египта. Легенда о том, что он был сыном Филиппа II и сводным братом Александра Македонского, недостоверна.
В ходе войн диадохов обеспечил самостоятельность Египта во главе с новой греко-македонской элитой и в 305/304 годах провозгласил себя его царём под именем Птолемей Сотер («Спаситель»). При нём Египет стал одной из великих держав эллинистического мира (смотрите «Эллинизм») с обширными внешними владениями в Ливии (Кирена), Востатья Средиземноморье, включая остров Кипр, в Малой Азии и бассейне Эгейского моря.
Его сын Птолемей II Филадельф («Любящий сестру»; 282-246 годы) и внук Птолемей III Эвергет («Благодетель»; 246-222 годы) боролись с державой Селевкидов («Война за сирийское наследство» 280-279 годы, Первая, Вторая и Третья Сирийские войны 274-271, 260-254, 246-241 годов) и с Македонией (Хремонидова война 267-261 годов). Они не смогли прочно закрепиться в Греции и в бассейне Эгейского моря, но приобрели плацдармы во Фракии и Сирии.
При Птолемее IV Филопаторе («Любящем отца»; 222-205 годы) начались трудности внутри страны, вызванные значительным ростом численности населения и аграрным кризисом, который являлся главной проблемой на протяжении всего II века.
В начале правления Птолемея V Эпифана [«Явленного (бога)»; 204-180 года] Египет потерял владения в Азии и Европе; южная часть страны (Фиваиду) охватили восстания, лидеры которых объявляли себя фараонами.
Во время вторжения в Египет селевкидского царя Антиоха IV (Шестая Сирийская война 170-168 года) Египет сохранил независимость благодаря вмешательству Рима, влияние которого на Птолемеев нарастало на фоне раздоров внутри их дома (например, отмеченных кровопролитием распрей родных братьев и сестры - Птолемея VI, Птолемея VIII и Клеопатры II в середине II века). В I веке к Риму перешли остров Кипр и город Кирена, а сам Египет оказался под угрозой захвата, поскольку в 88 году был завещан Птолемеем X Риму.
Птолемей XII (80-51 годы) и его дочь Клеопатра VII опирались на поддержку римских политических лидеров - Гнея Помпея, Гая Юлия Цезаря, Марка Антония. В 30-е годы Антоний и Клеопатра совместно боролись с Октавианом Августом. Поражение их флота при мысе Акций (2 сентября 31 года), вступление Октавиана в Египет (август 30 года) и самоубийство Клеопатры знаменовали конец существования династии Птолемеев.
Птолемеи покровительствовали наукам и искусству, их столица Александрия стала крупнейшим центром греческой культуры эпохи эллинизма. В ней находились Александрийский мусейон и Александрийская библиотека, работали выдающиеся поэты и учёные (Аполлоний Родосский, Каллимах, Эратосфен Киренский, Евклид, Аристарх Самосский и другие). Птолемеи вели обширное строительство в египетских храмах (культовые комплексы Хора в Эдфу, Хатхор в Дендере, Исиды на острове Филе и другие). Александрия являлась также центром официального культа Александра Македонского и царей из династии Птоломеев вместе с их жёнами, обожествлявшихся под культовыми эпитетами, которыпе теперь известны как их прозвища (боги-Сотеры, боги-Эвергеты и так далее).
В ряде поколений Птолемеев практиковались кровнородственные браки (например, Птолемея II и Арсинои II - детей Птолемея I и Береники I).
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