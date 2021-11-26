ПТОЛЕМЕИ

ПТОЛЕМЕИ - Лагиды, династия царей Египта эпохи эллинизма (305/304-30 годы до н.э.).

Ос­но­ва­тель - Пто­ле­мей, сын Ла­га (около 367-282 годы), ма­ке­до­ня­нин, на­хо­див­ший­ся в от­да­лён­ном род­ст­ве с цар­ским до­мом Те­ме­ни­дов (Ар­геа­дов; смотрите «Ма­ке­до­ния Древ­няя»), те­ло­хра­ни­тель Алек­сан­д­ра Ма­кедон­ско­го , с 323 года сат­рап (на­ме­ст­ник) Егип­та. Ле­ген­да о том, что он был сы­ном Фи­лип­па II и свод­ным бра­том Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го, не­дос­то­вер­на.

В хо­де войн диа­до­хов обес­пе­чил са­мо­стоя­тель­ность Егип­та во гла­ве с но­вой гре­ко-ма­кедонской эли­той и в 305/304 годах про­воз­гла­сил се­бя его ца­рём под име­нем Пто­ле­мей Со­тер («Спа­си­тель»). При нём Еги­пет стал од­ной из ве­ли­ких дер­жав эл­ли­ни­стического ми­ра (смотрите «Эл­ли­низм») с об­шир­ны­ми внеш­ни­ми вла­де­ния­ми в Ли­вии (Ки­ре­на), Востатья Сре­ди­зем­но­мо­рье, вклю­чая остров Кипр, в Ма­лой Азии и бас­сей­не Эгей­ско­го мо­ря.

Его сын Пто­ле­мей II Фи­ла­дельф («Лю­бя­щий се­ст­ру»; 282-246 годы) и внук Пто­ле­мей III Эвер­гет («Бла­го­де­тель»; 246-222 годы) бо­ро­лись с дер­жа­вой Се­лев­ки­дов («Вой­на за си­рий­ское на­след­ст­во» 280-279 годы, Первая, Вторая и Третья Си­рий­ские вой­ны 274-271, 260-254, 246-241 годов) и с Ма­ке­до­ни­ей (Хре­мо­ни­до­ва вой­на 267-261 годов). Они не смог­ли проч­но за­кре­пить­ся в Гре­ции и в бас­сей­не Эгей­ско­го моря, но при­об­ре­ли плац­дар­мы во Фра­кии и Си­рии.

При Пто­ле­мее IV Фи­ло­па­то­ре («Лю­бя­щем от­ца»; 222-205 годы) на­ча­лись труд­но­сти внут­ри стра­ны, вы­зван­ные зна­чительным рос­том чис­лен­но­сти на­се­ле­ния и аг­рар­ным кри­зи­сом, ко­то­рый яв­лял­ся главной про­бле­мой на про­тя­же­нии все­го II века.

В на­ча­ле прав­ле­ния Пто­ле­мея V Эпи­фа­на [«Яв­лен­но­го (бо­га)»; 204-180 года] Еги­пет по­те­рял вла­де­ния в Азии и Ев­ро­пе; южная часть стра­ны (Фи­ваи­ду) ох­ва­ти­ли вос­ста­ния, ли­де­ры ко­то­рых объ­яв­ля­ли се­бя фа­рао­на­ми.

Во вре­мя втор­же­ния в Еги­пет се­лев­кид­ско­го ца­ря Ан­ти­оха IV (Шестая Си­рий­ская вой­на 170-168 года) Еги­пет со­хра­нил не­за­ви­си­мость бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву Ри­ма, влия­ние ко­то­ро­го на Птолемеев на­рас­та­ло на фо­не раз­до­ров внут­ри их до­ма (например, от­ме­чен­ных кро­во­про­ли­ти­ем рас­прей род­ных брать­ев и се­ст­ры - Пто­ле­мея VI, Пто­ле­мея VIII и Кле­о­пат­ры II в середине II века). В I веке к Ри­му пе­ре­шли остров Кипр и город Ки­ре­на, а сам Еги­пет ока­зал­ся под уг­ро­зой за­хва­та, по­сколь­ку в 88 году был за­ве­щан Пто­ле­ме­ем X Ри­му.

Пто­ле­мей XII (80-51 годы) и его дочь Кле­о­пат­ра VII опи­ра­лись на под­держ­ку римских по­ли­тических ли­де­ров - Гнея Пом­пея, Гая Юлия Цезаря, Мар­ка Ан­то­ния. В 30-е годы Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра со­вме­ст­но бо­ро­лись с Ок­та­виа­ном Ав­гу­стом . По­ра­же­ние их фло­та при мы­се Ак­ций (2 сентября 31 года), всту­п­ле­ние Ок­та­виа­на в Еги­пет (ав­густ 30 года) и са­мо­убий­ст­во Кле­о­пат­ры зна­ме­но­ва­ли ко­нец су­ще­ст­во­ва­ния ди­на­стии Пто­ле­ме­ев.

Птолемеи по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли нау­кам и искусству, их сто­ли­ца Алек­сан­д­рия ста­ла круп­ней­шим цен­тром греческой куль­ту­ры эпо­хи эл­ли­низ­ма. В ней на­хо­ди­лись Алек­сан­д­рий­ский му­сей­он и Алек­сан­д­рий­ская биб­лио­те­ка, ра­бо­та­ли вы­даю­щие­ся по­эты и учё­ные (Апол­ло­ний Ро­дос­ский, Кал­ли­мах, Эра­тос­фен Ки­рен­ский, Евк­лид, Ари­старх Са­мос­ский и другие). Птолемеи ве­ли об­шир­ное строи­тель­ст­во в египетских хра­мах (куль­то­вые ком­плек­сы Хо­ра в Эд­фу, Хат­хор в Ден­де­ре, Иси­ды на острове Фи­ле и другие). Алек­сан­д­рия яв­ля­лась так­же цен­тром официального куль­та Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го и ца­рей из ди­на­стии Птоломеев вме­сте с их жё­на­ми, обо­же­ст­в­ляв­ших­ся под куль­то­вы­ми эпи­те­та­ми, ко­то­рыпе те­перь из­вест­ны как их про­зви­ща (бо­ги-Со­те­ры, бо­ги-Эвер­ге­ты и так далее).

В ря­де по­ко­ле­ний Птолемеев прак­ти­ко­ва­лись кров­но­род­ст­вен­ные бра­ки (например, Пто­ле­мея II и Ар­си­нои II - де­тей Пто­ле­мея I и Бе­ре­ни­ки I).

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