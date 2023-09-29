Птолеме́й Кла́вдий

Птолеме́й Кла́вдий ( древнегреч. Κλαύδιος Πτολεμαῖος; ок. 100 — ок. 170) — древнегреческий ученый и философ. Жил в Александрии, большая часть его сочинений написана в правление императора Антонина Пия (138–161). До нашего времени на древнегреческом, латинском и арабском языках сохранились следующие его труды: 1. «Великое математическое построение по астрономии» (под воздействием арабского языка название превратилось в «Альмагест»), систематическое изложение математической астрономии. В нем содержатся обоснование геоцентрической модели мира, теория движения планет и каталог звезд. 2. «Планетные гипотезы» — трактат в двух книгах, содержащий методы расчетов расстояний до небесных светил. 3. «Тетрабиблос» («Четверокнижие»), руководство по астрологии. 4. «Гармоника», сочинение по теории музыки, содержащее первое целостное учение Античности о ладах. 5. «Оптика» — трактат о зрении, законах отражения и преломления света. 6. «География» — систематическое изложение математической географии. 7. «Подручные таблицы» («Канон царей») — хронологическое сочинение, включающее список ассирийских, вавилонских, персидских, македонских царей и римских императоров от 747 до н. э. до середины II в. н. э. 8. «О критерии и ведущем начале» — философский трактат об истинности знания. Сочинения Птолемея пользовались большим авторитетом в Средние века и раннее Новое время.

Публ. : Claudii Ptolemaei Opera quae exstant omnia / Ed. J. L. Heiberg. 3 vols. Leipzig, 1898–1903; Руководство по географии (отрывки) / Пер. С. К. Апта и В. В. Латышева // Античная география. М., 1953. С. 286–323; Математический трактат, или Четверокнижие. I–II / Пер. Ю. А. Данилова // Знание за пределами науки. М., 1996. С. 92–133; Альмагест / Пер. И. H. Веселовского. M., 1998; Гармоника в трех книгах. Порфирий. Комментарий к «Гармонике» Птолемея / Пер. В. Г. Цыпина. М., 2013.

Лит. : Бронштэн В. А. Клавдий Птолемей. М., 1985; Aujac G. Claude Ptolémée, astronome, astrologue, géographe. Paris, 1993; Taub L. C. The Natural Philosophy and Ethical Foundations of Ptolemy’s Astronomy. Chicago, 1993; Ptolemy in Perspective: Use and Criticism of his Work from Anti­quity to the Nineteenth Century / Ed. by A. Jones. New York, 2010. А. Д. Пантелеев.