МУСЕЙОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Мусейон Александрийский — крупнейший культурный и религиозный центр эллинистического времени, располагавшийся в столице птолемеевского Египта — Александрии.

Мусейон Александрийский — крупнейший культурный и религиозный центр эллинистического времени, располагавшийся в столице птолемеевского Египта — Александрии. Основан в III в. до н. э. Птолемеем I при участии Деметрия Фалерского. М. А. выполнял культовые функции и являлся храмом, при котором состоял довольно большой штат жрецов. Одним из центральных культов являлся культ Сераписа. Жрецы выполняли и функции ученых. На базе М. А. сформировалась Александрийская школа, представители которой известны своими достижениями в области философии, грамматики и ряда точных наук. При М. А. существовала знаменитая Александрийская библиотека — крупнейшее в Античности собрание текстов. М. А. просуществовал до конца IV в. н. э. и был закрыт при императоре Феодосии . В разные годы в М. А. работали Эратосфен, Каллимах, Аполлоний Родосский, Клавдий Птолемей.

Лит. : Борухович В. Г. В мире античных свитков. Саратов, 1976. С. В. Смирнов.