ЖАНР
Тип художественного произведения, отмеченный устойчивыми, повторяющимися композиционно-структурными и/или содержательными признаками.
Подразделение на Ж. существует во всех видах искусства, кроме архитектуры. Принципы выделения Ж. в разл. искусствах, имея общие черты, в значит. степени зависят от специфики данной сферы худож. деятельности.
В литературе в зависимости от принадлежности к тому или иному роду литературному обычно выделяются Ж. эпические (эпопея, былина, сказка, повесть, рассказ, героич. поэма и др.), лирические (ода, элегия, послание и др.) и драматические (комедия, трагедия, мелодрама, водевиль и др.). В фольклоре и в литературе на начальной, архаич. стадии её развития Ж. были в значит. степени регламентированы условиями их бытования (их функцией и местом в обряде, обществ. действе, культе и т. п.). Позднее Ж. получают чисто лит. обоснование в поэтике и риторике. Первый опыт жанровой классификации содержится в «Поэтике» Аристотеля, который разделил произведения по предмету, способу и средствам подражания. Комментаторы «Поэтики» в 16–17 вв. создали единую жанровую систему, разделив Ж. в соответствии с иерархией стилей (см. Трёх стилей теория) на высокие (трагедия, героич. поэма, ода), средние (сатира, послание, элегия, эклога) и низкие (комедия, пастораль, басня, песня). Ж. стал гл. категорией поэтики, его признаки были строго регламентированы. Романтизм положил конец этой регламентации, провозгласив творч. индивидуальность свободной от жанровых канонов. В поэтике романтизма разрушается иерархия Ж. (на первый план нередко выходят «низкие» Ж., напр. песня в лирике нем. романтиков), границы между ними зачастую стираются, возникают лит. явления, лишённые жанровой отчётливости (лирич. стихотворения). Высшим проявлением жанровой свободы в лит-ре стал роман Нового времени, не имеющий прямых аналогий в античности и не охваченный предписаниями поэтики. Осмысление романа привело к формированию совр. концепций Ж., представляющих любой текст как поле столкновения разл. жанровых принципов. Утративший значение вневременной нормы и понимаемый в свете историч. изменчивости и динамики, Ж. продолжает существовать в совр. лит-ре как смысловой комплекс, несущий в себе «память» лит. традиции.
В изобразительном искусстве под Ж. понимают совокупность произведений, объединяемых общим кругом тем (анималистич., батальный, бытовой, историч. Ж., пейзаж, портрет, натюрморт), а также авторским отношением к предмету, лицу, явлению (карикатура, шарж) либо способом их понимания и истолкования (аллегория, фантастика). Совр. понятие Ж. и иерархия Ж., также их подвидов получили наибольшее развитие на почве станковой живописи (начиная с 15 в.). В скульптуре разделение на Ж. несколько иное, поскольку их классификация основана во многом на целевом назначении скульптурных произведений (памятник, надгробие, декоративный рельеф); однако и здесь сохраняются устойчивые тематич. Ж. (портрет, историч., батальный, анималистич., бытовой Ж.). Сложившиеся Ж. меняются в процессе развития иск-ва: некоторые Ж. отмирают или приобретают новый смысл (напр., мифологич. Ж.), возникают новые Ж. – обычно в результате дифференциации ранее существовавших Ж. (напр., появление архит. пейзажа, ведуты, марины как разновидностей пейзажного Ж.). Возникают и новые, синтетические Ж. (напр., сочетание бытового Ж. с пейзажем, группового портрета с историческим Ж., т. н. портрет-картина). Термины «Ж.», «жанровый» нередко означают собственно бытовой жанр.
В музыке категория Ж. объединяет виды муз. творчества в связи с их происхождением, внутримузыкальными характеристиками (форма, тип композиторского письма), а также с условиями исполнения, восприятия и др. внешними факторами (жизненное предназначение музыки, её связь со словом, танцем, др. иск-вами). Исторически первичны Ж., связанные с определёнными обществ. функциями, выполняемыми музыкой в разл. бытовых, трудовых, обрядовых ситуациях (музыка как элемент культа, церемониала и т. п.). В древних пластах муз. фольклора, проф. устном творчестве жанровый канон определяет тип инструментария, характер исполнения, набор устойчивых мелодич. и ритмич. формул, лежащих в основе импровизации. В 17–19 вв. с постепенным признанием худож. самостоятельности музыки сложилась разветвлённая система исторически вторичных автономно-муз. Ж., свободных от прикладных задач и существующих исключительно ради слушания (концерт, симфония, соната и т. п.). При этом первичные Ж. художественно переосмыслились: стали, с одной стороны, содержательно-ассоциативными моделями, знаками, усиливающими образную характерность (в связи с этим Б. В. Асафьев писал о «маршевости» в музыке Л. ван Бетховена, «вальсовости» у П. И. Чайковского), и, с др. стороны, исходным моментом индивидуальной работы композитора, в котором обозначена его связь с традицией. В числе гл. классификац. критериев в типологии вторичных Ж. выделяются родовые характеристики, общие для музыки и лит-ры (эпич. или лирич. опера, муз. драма), характер отражаемого жизненного материала (комич. или трагич. опера), тип экспрессии (лирич. миниатюра), исполнительский состав (струнный квартет).
Понятия «жанровый», «жанровость» в музыке нередко обозначают опору на бытовые муз. жанры.
Дополнительная литература:
Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5;
Friedländer M. J. Landscape, portrait, still-life; their origin and development. Oxf., 1963;
Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1964. [Кн. 2]: Роды и жанры литературы; Цуккерман В. А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964;
Сохор А. Н. Эстетическая природа жанра в музыке // Сохор А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки. Л., 1981. [Вып.] 2; он же. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы // Там же. Л., 1983. [Вып.] 3.