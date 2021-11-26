ЖАНР

Тип художественного произведения, отмеченный устойчивыми, повторяющимися композиционно-структурными и/или содержательными признаками.

Под­раз­де­ле­ние на Ж. су­ще­ст­ву­ет во всех ви­дах ис­кус­ст­ва, кро­ме ар­хи­тек­ту­ры. Прин­ци­пы вы­де­ле­ния Ж. в разл. ис­кус­ст­вах, имея об­щие чер­ты, в зна­чит. сте­пе­ни за­ви­сят от спе­ци­фи­ки дан­ной сфе­ры ху­дож. дея­тель­но­сти.

В ли­те­ра­ту­ре в за­ви­си­мо­сти от при­над­леж­но­сти к то­му или ино­му ро­ду ли­те­ра­тур­но­му обыч­но вы­де­ля­ют­ся Ж. эпи­чес­кие (эпо­пея, бы­ли­на, сказ­ка, по­весть, рас­сказ, ге­ро­ич. по­эма и др.), ли­ри­че­ские (ода, эле­гия, по­сла­ние и др.) и дра­ма­ти­че­ские (ко­ме­дия, тра­ге­дия, ме­ло­дра­ма, во­де­виль и др.). В фольк­ло­ре и в ли­те­ра­ту­ре на на­чаль­ной, ар­ха­ич. ста­дии её раз­ви­тия Ж. бы­ли в зна­чит. сте­пе­ни рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны ус­ло­вия­ми их бы­то­ва­ния (их функ­ци­ей и ме­стом в об­ря­де, об­ществ. дей­ст­ве, куль­те и т. п.). Позд­нее Ж. по­лу­ча­ют чис­то лит. обос­но­ва­ние в по­эти­ке и ри­то­ри­ке. Пер­вый опыт жан­ро­вой клас­си­фи­ка­ции со­дер­жит­ся в «По­эти­ке» Ари­сто­те­ля, ко­то­рый раз­де­лил про­из­ве­де­ния по пред­ме­ту, спо­со­бу и сред­ст­вам под­ра­жа­ния. Ком­мен­та­то­ры «По­эти­ки» в 16–17 вв. соз­да­ли еди­ную жан­ро­вую сис­те­му, раз­де­лив Ж. в со­от­вет­ст­вии с ие­рар­хи­ей сти­лей (см. Трёх сти­лей тео­рия) на вы­со­кие (тра­ге­дия, ге­ро­ич. по­эма, ода), сред­ние (са­ти­ра, по­сла­ние, эле­гия, эк­ло­га) и низ­кие (ко­ме­дия, пас­то­раль, бас­ня, пес­ня). Ж. стал гл. ка­те­го­ри­ей поэ­ти­ки, его при­зна­ки бы­ли стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны. Ро­ман­тизм по­ло­жил ко­нец этой рег­ла­мен­та­ции, про­воз­гла­сив творч. ин­ди­ви­ду­аль­ность сво­бод­ной от жан­ро­вых ка­но­нов. В по­эти­ке ро­ман­тиз­ма раз­ру­ша­ет­ся ие­рар­хия Ж. (на пер­вый план не­ред­ко вы­хо­дят «низ­кие» Ж., напр. пес­ня в ли­ри­ке нем. ро­ман­ти­ков), гра­ни­цы ме­ж­ду ни­ми за­час­тую сти­ра­ют­ся, воз­ни­ка­ют лит. яв­ле­ния, ли­шён­ные жан­ро­вой от­чёт­ли­во­сти (ли­рич. сти­хо­тво­ре­ния). Выс­шим про­яв­ле­ни­ем жан­ро­вой сво­бо­ды в лит-ре стал ро­ман Но­во­го вре­ме­ни, не имею­щий пря­мых ана­ло­гий в ан­тич­но­сти и не ох­ва­чен­ный пред­пи­са­ния­ми по­эти­ки. Ос­мыс­ле­ние ро­ма­на при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию совр. кон­цеп­ций Ж., пред­став­ляю­щих лю­бой текст как по­ле столк­но­ве­ния разл. жан­ро­вых прин­ци­пов. Ут­ра­тив­ший зна­че­ние вне­вре­мен­ной нор­мы и по­ни­мае­мый в све­те ис­то­рич. из­мен­чи­во­сти и ди­на­ми­ки, Ж. про­дол­жа­ет су­ще­ст­во­вать в совр. лит-ре как смы­сло­вой ком­плекс, не­су­щий в се­бе «па­мять» лит. тра­ди­ции.

В изо­бра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве под Ж. по­ни­ма­ют со­во­куп­ность про­из­ве­де­ний, объ­е­ди­няе­мых об­щим кру­гом тем (ани­ма­ли­стич., ба­таль­ный, бы­то­вой, ис­то­рич. Ж., пей­заж, порт­рет, на­тюр­морт), а так­же ав­тор­ским от­но­ше­ни­ем к пред­ме­ту, ли­цу, яв­ле­нию (ка­ри­ка­ту­ра, шарж) ли­бо спо­со­бом их по­ни­ма­ния и ис­тол­ко­ва­ния (ал­ле­го­рия, фан­та­сти­ка). Совр. по­ня­тие Ж. и ие­рар­хия Ж., так­же их под­ви­дов по­лу­чи­ли наи­боль­шее раз­ви­тие на поч­ве стан­ко­вой жи­во­пи­си (на­чи­ная с 15 в.). В скульп­ту­ре раз­де­ле­ние на Ж. нес­коль­ко иное, по­сколь­ку их клас­си­фи­ка­ция ос­но­ва­на во мно­гом на це­ле­вом на­зна­че­нии скульп­тур­ных про­из­ве­де­ний (па­мят­ник, над­гро­бие, де­ко­ра­тив­ный рель­еф); од­на­ко и здесь со­хра­ня­ют­ся ус­той­чи­вые те­ма­тич. Ж. (порт­рет, ис­то­рич., ба­таль­ный, ани­ма­ли­стич., бы­то­вой Ж.). Сло­жив­шие­ся Ж. ме­ня­ют­ся в про­цес­се раз­ви­тия иск-ва: не­ко­то­рые Ж. от­ми­ра­ют или при­об­ре­та­ют но­вый смысл (напр., ми­фо­ло­гич. Ж.), воз­ни­ка­ют но­вые Ж. – обыч­но в ре­зуль­та­те диф­фе­рен­циа­ции ра­нее су­ще­ст­во­вав­ших Ж. (напр., по­яв­ле­ние ар­хит. пей­за­жа, ве­ду­ты, ма­ри­ны как раз­но­вид­но­стей пей­заж­но­го Ж.). Воз­ни­ка­ют и но­вые, син­те­ти­че­ские Ж. (напр., со­че­та­ние бы­то­во­го Ж. с пей­за­жем, груп­по­во­го порт­ре­та с ис­то­ри­че­ским Ж., т. н. порт­рет-­кар­ти­на). Тер­ми­ны «Ж.», «жан­ро­вый» не­ред­ко оз­на­ча­ют соб­ст­вен­но бы­то­вой жанр.

В му­зы­ке ка­те­го­рия Ж. объ­е­ди­ня­ет ви­ды муз. твор­че­ст­ва в свя­зи с их про­ис­хо­ж­де­ни­ем, внут­ри­му­зы­каль­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми (фор­ма, тип ком­по­зи­тор­ско­го пись­ма), а так­же с ус­ло­вия­ми ис­пол­не­ния, вос­при­ятия и др. внеш­ни­ми фак­то­ра­ми (жиз­нен­ное пред­на­зна­че­ние му­зы­ки, её связь со сло­вом, тан­цем, др. иск-ва­ми). Ис­то­ри­че­ски пер­вич­ны Ж., свя­зан­ные с оп­ре­де­лён­ны­ми об­ществ. функ­ция­ми, вы­пол­няе­мы­ми му­зы­кой в разл. бы­то­вых, тру­до­вых, об­ря­до­вых си­туа­ци­ях (му­зы­ка как эле­мент куль­та, це­ре­мо­ниа­ла и т. п.). В древ­них пла­стах муз. фольк­ло­ра, проф. уст­ном твор­че­ст­ве жан­ро­вый ка­нон оп­ре­де­ля­ет тип ин­ст­ру­мен­та­рия, ха­рак­тер ис­пол­не­ния, на­бор ус­той­чи­вых ме­ло­дич. и рит­мич. фор­мул, ле­жа­щих в ос­но­ве им­про­ви­за­ции. В 17–19 вв. с по­сте­пен­ным при­зна­ни­ем ху­дож. са­мо­стоя­тель­но­сти му­зы­ки сло­жи­лась раз­ветв­лён­ная сис­те­ма ис­то­ри­че­ски вто­рич­ных ав­то­ном­но-муз. Ж., сво­бод­ных от при­клад­ных за­дач и су­ще­ст­вую­щих ис­клю­чи­тель­но ра­ди слу­ша­ния (кон­церт, сим­фо­ния, со­на­та и т. п.). При этом пер­вич­ные Ж. ху­до­же­ст­вен­но пе­ре­ос­мыс­ли­лись: ста­ли, с од­ной сто­ро­ны, со­дер­жа­тель­но-ас­со­циа­тив­ны­ми мо­де­ля­ми, зна­ка­ми, уси­ли­ваю­щи­ми об­раз­ную ха­рак­тер­ность (в свя­зи с этим Б. В. Асафь­ев пи­сал о «мар­ше­во­сти» в му­зы­ке Л. ван Бет­хо­ве­на, «валь­со­во­сти» у П. И. Чай­ков­ско­го), и, с др. сто­ро­ны, ис­ход­ным мо­мен­том ин­ди­ви­ду­аль­ной ра­бо­ты ком­по­зи­то­ра, в ко­то­ром обо­зна­че­на его связь с тра­ди­ци­ей. В чис­ле гл. клас­си­фи­кац. кри­те­ри­ев в ти­по­ло­гии вто­рич­ных Ж. вы­де­ля­ют­ся ро­до­вые ха­рак­те­ри­сти­ки, об­щие для му­зы­ки и лит-ры (эпич. или ли­рич. опе­ра, муз. дра­ма), ха­рак­тер от­ра­жае­мо­го жиз­нен­но­го ма­те­риа­ла (ко­мич. или тра­гич. опе­ра), тип экс­прес­сии (ли­рич. ми­ниа­тю­ра), ис­пол­ни­тель­ский со­став (струн­ный квар­тет).

По­ня­тия «жан­ро­вый», «жан­ро­вость» в му­зы­ке не­ред­ко обо­зна­ча­ют опо­ру на бы­то­вые муз. жан­ры.

Дополнительная литература:

Бе­лин­ский В. Г. Раз­де­ле­ние по­эзии на ро­ды и ви­ды // Бе­лин­ский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5;

Friedländer M. J. Landscape, portrait, still-life; their origin and development. Oxf., 1963;

Тео­рия ли­те­ра­ту­ры. Ос­нов­ные про­бле­мы в ис­то­ри­че­ском ос­ве­ще­нии. М., 1964. [Кн. 2]: Ро­ды и жан­ры ли­те­ра­ту­ры; Цук­кер­ман В. А. Му­зы­каль­ные жан­ры и ос­но­вы му­зы­каль­ных форм. М., 1964;

Со­хор А. Н. Эс­те­ти­че­ская при­ро­да жан­ра в му­зы­ке // Со­хор А. Н. Во­про­сы со­цио­ло­гии и эс­те­ти­ки му­зы­ки. Л., 1981. [Вып.] 2; он же. Тео­рия му­зы­каль­ных жан­ров: за­да­чи и пер­спек­ти­вы // Там же. Л., 1983. [Вып.] 3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)