ГЕРАКЛИД ЛЕМБ

ГЕРАКЛИД ЛЕМБ (Ἡρακλείδης ὁ Λέμβος) - политический деятель, историк и доксограф, живший при Птолемее IV.

Гераклид Лемб жил в Александрии при Птолемее IV Филометоре, по разным данным, родом или из Каллатии, или из Египта – Александрии или Оксиринха. Он занимал высокое положение при дворе, о чем говорит то, что его секретарем был известный историк, географ и философ-перипатетик Агафархид из Книда. Прозвище Гераклида «Лемб» (челнок) происходит или от написанного им сочинения Λεμβευτικὸς Λόγος («Челночное слово»; о его содержании можно только догадываться), или от его личностных качеств.

Наряду с политической деятельностью, Гераклид много писал. Ему принадлежали историко-философские сочинения – «Эпитома», скомпилированная из «Жизнепописаний философов» Сатира и «Преемств» Сотиона. Очень вероятно, что это сочинение было использовано Диогеном Лаэртским . Кроме того, Гераклид подготовил сокращенную версию сочинения Гермиппа Смирнского , где речь шла о законодателях, Семи мудрецах и Пифагоре. Папирус , содержащий конец первой книги и начала второй этого сочинения, в начале XX в. был обнаружен в Оксиринхе и опубликован.

Точно так же Гермипп сократил «Афинскую политию» Аристотеля; эта эпитома важна тем, что она позволяет нам составить представление о недошедешем начале аристотелевского текста. Гераклиду принадлежала «История», состоявшая из 37 книг. В ней он руководствовался, прежде всего, занимательностью материала.

Гераклид – классический пример придворного литератора-эрудита при дворе эллинистического праителя.