ФИЛАРХ (др.-греч. Φύλαρχος)

Древнегреческий историк эпоха эллинизма.

О жизни Филарха почти ничего неизвестно. Противоречивые свидетельства о его родном городе предположительно можно понять таким образом, что он происходил из Навкратиса (Египет), но потом перебрался в Афины , где и провел свою жизнь.

Филарх написал несколько сочинений, из которых особенно выделялся его большой труд «История» (в 28 книгах). В этом труде описывались события с 272 г. (гибель царя Пирра Эпирского) по 220/19 г. до н.э. (кончина спартанского царя Клеомена III ). Уже в древности «История» Филарха подвергались критике, в особенности со стороны Полибия , который не только указывал на искажение в этом произведении отдельных фактов, но и отмечал у Филарха, по его мнению, неприемлемое для историка стремление к драматизации повествования. Однако не исключено, что резкая критика Полибия в адрес Филарха несколько преувеличена и ее главной причиной была разница в оценке ряда исторических персонажей и событий; так, известно, что Филарх дал позитивную оценку деятельности спартанских царей-реформаторов Агиса IV и (прежде всего) Клеомена III, с которой Полибий, будучи патриотом Ахейского союза, конечно, не мог согласиться. Так или иначе, но позднее «История» Филарха активно использовалась античными авторами, в том числе и его критиком Полибием, а также Плутархом и др. От этого сочинения Филарха до нашего времени дошли лишь отдельные фрагменты.

Исторические источники:

Полибий. История;

Плутарх. Биографии Пирра, Арата, Агиса и Клеомена;

Афиней. Пир мудрецов;

Суда. Филарх.