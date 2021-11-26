АНТИЧНОСТЬ

Античная или греко-римская цивилизация.

От лат. "antiquus" — древний. А. — древнейшая европейская цивилизация — основа и составная часть современной западной цивилизации. Возникла в начале I тыс. до н. э. в бассейне Эгейского моря, со временем распространилась на все Средиземноморье и значительную часть Центральной и Зап. Европы, но в основе своей оставалась средиземноморской цивилизацией. Завершила свое существование ок. середины I тыс. н. э. Структурообразующим элементом А. была самоуправляющаяся гражданская община, которую греки называли полис , а римляне — civitas, поэтому античную цивилизацию нередко именуют полисной. Античная гражданская община (полис) обуславливает специфику античного хозяйства, общества, государства и культуры. Для хозяйственной жизни А. характерна сравнительно высокая степень развития ремесла и товарно-денежных отношений при преобладании земледелия, а в нем — крестьянского хозяйства, слабо связанного с рынком. В хозяйствах, ориентированных на рынок, большое значение имел рабский труд. Частнособственнические отношения играли ведущую роль, но были подчинены интересам гражданской общины и обременены различными ограничениями. Для А. характерна поляризация общества, на одном полюсе которого находились свободные полноправные граждане, а на другом — совершенно бесправные рабы, нередко приравнивавшиеся к вещам (смотрите рабство классическое ). Для государственности А. характерно совпадение политических и социальных структур самоуправляющейся гражданской общины, отсутствие бюрократии и чиновничества, отчуждения общества и государства. Со временем независимые полисы становятся частью более крупных государственных структур, но и там сохраняют в значительной мере свои основополагающие особенности, оставаясь автономными политическими и социальными организмами. Для культуры А. характерны рационализм, антропоцентризм, появление системы упорядоченного систематизированного знания (науки) и теории познания (гносеологии), высокое развитие красноречия, философии, логики, правоведения .

Автор статьи: Смышляев А.Л.

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