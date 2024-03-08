СТРАТЕГИ

Стратéги ( греч. στρατηγοί — «полководцы») — в Древней Греции первоначально термин для обозначения военачальника; впоследствии в ряде полисов С. — высшее военное должностное лицо с более или менее широким кругом гражданских полномочий. В Афинах институт С. был введен в ходе реформ Клисфена , около 500 до н. э. Коллегия из 10 С. избиралась сроком на 1 год экклесией путем поднятия рук (хиротония), по одному от каждой филы; позже, вероятно, в середине V в. до н. э., выборы стали производиться из всего состава граждан. Избрание одного и того же лица на должность С. могло осуществляться неоднократно; количество переизбраний не ограничивалось.

С. осуществляли общее руководство военными действиями по плану, утвержденному экклесией, были уполномочены принимать капитуляции и заключать мирные договоры. Постоянного единого главнокомандующего среди С. не было; первоначально общее командование осуществлял полемарх, но уже по меньшей мере с 490 до н. э. практиковалось коллективное руководство с переходом полномочий главнокомандующего. В отдельных случаях назначались стратеги-автократоры с расширенным кругом полномочий. В Афинской архэ С. получили, помимо военных, ряд административных и финансовых обязанностей; вели судебные процессы по военным преступлениям, участвовали в заседаниях Совета Пятисот с правом законодательной инициативы. Реально должность С. была в Афинах наиболее важной и влиятельной; лидер государства (например, Перикл) занимал, как правило, именно эту должность. С IV в. до н. э. политическое значение С. начало уменьшаться. Внутри коллегии С. произошла определенная специализация. В период римского владычества в Афинах существовал один С., ведавший обучением эфебов и осуществлявший контакты с римскими властями.

Лит. : Fornara C. W. The Athenian Board of Generals from 501 to 404. Wiesbaden, 1971; Hamel D. Athenian Gene­rals: Military Authority in the Classical Period. Leiden, 1998. И. Е. Суриков.