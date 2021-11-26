ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ, ПЕНТЕКОНТАЭТИЯ

Обозначение почти пятидесятилетнего периода в греческой истории с 479 по 431 гг. до н.э.

Понятием «Пентеконтаэтия» в современной литературе обозначают период между окончанием похода Ксеркса и изгнанием персидских полчищ из Эллады (479 г. до н.э.) и началом Пелопоннесской войны (431 г. до н.э.). Это обозначение восходит к Фукидиду , который в своем труде, посвященном Пелопоннесской войне, говорит о «периоде почти в пятьдесят лет» (ἐν ἔτεσι πεντήκοντα μάλιστα) между уходом Ксеркса и началом этой войны» (I, 118, 2), эти события он излагает в первой книге своего труда (89-118) и приводит их в подтверждение своего суждения о том, что настоящей причиной Пелопоннесской войны был страх Спарты «перед растущим могуществом афинян, которые уже тогда, как видели лакедемоняне, подчинили себе большую часть Эллады» (I, 88, пер. Г. А. Стратановского).

Современные историки считают этот период временем наивысшего подъема греческого мира, окончательного оформления и расцвета полиса, необыкновенного взлета греческой культуры, происшедшего во многом под влиянием побед эллинов, отстоявших право на собственный путь развития перед лицом персидской угрозы. Для Афин – это период высочайшего расцвета демократии (особенно при Перикле ); во внешнеполитическом отношении это время характеризовалось примерным равновесием сил двух наиболее крупных греческих полисов – Афин и Спарты, напряженным и все более обострявшимся противостоянием Пелопоннесского союза и Афинской архэ .

Автор статьи: О.В. Кулишова