Павса́ний

Павсáний ( греч. Παυσανίας) (II в. н. э.) — древнегреческий писатель-­периегет. О личности и жизни П. практически ничего не известно. Вероятно, был уроженцем Малой Азии. Около 180 н. э. создал труд «Описание Эллады», содержанием которого является подробный рассказ о достопримечательностях Балканской Греции. В основу повествования П. положил топографический принцип. Произведение начинается описанием Аттики, затем через область Истма автор переходит к Пелопоннесу. Затем повествование вновь перемещается в Среднюю Грецию. Предметом описания становятся прежде всего культовые достопримечательности и памятники искусства (архитектуры, скульптуры, живописи); при этом наибольшее внимание уделяется древнейшим памятникам, что, очевидно, отражает личные вкусы автора. Менее подробно описываются природные условия различных областей и местностей. Часто по ходу повествования П. делает разного рода экскурсы, рассказывая о тех или иных исторических событиях, передавая местные мифы и предания.

Соч. : Описание Эллады. В 2 т. М., 1994.

Лит .: Pausanias: Travel and Memory in Roman Greece. Oxford, 2001; Frateantonio C. Religion und Städtekonkurrenz: Zum politischen und kulturellen Kontext von Pausanias’ Periegese. Berlin–New York, 2009. И. Е. Суриков.